Dati Istat. Paolo Capone, Leader UGL: “Aumento occupati conferma efficacia politiche del Governo”

“Accogliamo con grande soddisfazione i dati pubblicati oggi dall’Istat, che evidenziano una significativa crescita dell’occupazione nel nostro Paese. Il tasso di occupazione sale al 62,2%, stabili gli inattivi (33,4%), con un incremento complessivo di 352mila occupati nel 2024 (+1,5%) e un calo del tasso di disoccupazione al 6,5%. In particolare, il boom occupazionale registrato nel Mezzogiorno, con un aumento di 142mila occupati (+2,2%) che supera la crescita del Nord e del Centro, rappresenta un segnale incoraggiante di riequilibrio territoriale. Questi numeri confermano l’efficacia delle politiche adottate dal Governo volte a sostenere la crescita e a creare nuove opportunità per i lavoratori.

La piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) progettata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestita dall’INPS ha avuto un impatto positivo facilitando l’incontro tra domanda e offerta per lavoro e formazione, offrendo percorsi personalizzati a supporto dell’inserimento lavorativo. L’intelligenza artificiale, come sottolineato dal Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, avrà un impatto significativo sulla produttività del lavoro e sulla trasformazione delle competenze richieste dal mercato.

È quindi essenziale accompagnare questo processo con investimenti mirati nella formazione e nella riqualificazione dei lavoratori, per garantire che l’innovazione tecnologica non si traduca in nuove forme di precarietà, ma in un’opportunità di crescita per tutti. In questo senso, è fondamentale continuare a investire in misure strutturali che favoriscano l’occupazione stabile e di qualità, riducendo sempre più il divario tra Nord e Sud e garantendo salari adeguati al costo della vita. L’UGL continuerà a battersi per un mercato del lavoro più equo e inclusivo, capace di valorizzare il contributo di tutti i lavoratori italiani”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale UGL, commentando gli ultimi dati diffusi dall’Istat.

comunicato stampa