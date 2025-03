Diplomazia in azione: il viaggio di Witkoff tra Gaza, Mosca e la proposta di tregua in Ucraina

L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, è attualmente a Mosca, accompagnato da negoziatori vicini all’ex presidente Trump. La sua missione in Russia segue un incontro tenutosi a Doha, dove Witkoff ha discusso con cinque ministri degli Esteri dei Paesi arabi le prospettive di un piano per la ricostruzione della Striscia di Gaza. Tuttavia, la tappa moscovita è principalmente collegata alla proposta americana di una tregua di 30 giorni nel conflitto in Ucraina, già accettata dal presidente ucraino Zelensky.

Secondo fonti diplomatiche, il presidente russo Vladimir Putin potrebbe intervenire a breve con una “telefonata internazionale” per esprimere il proprio parere in merito alla tregua. La risposta ufficiale del Cremlino potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Parallelamente, Mosca ha presentato agli Stati Uniti tre condizioni fondamentali come base per avviare colloqui di pace con Kiev: l’abbandono da parte dell’Ucraina dell’obiettivo di aderire alla NATO, il divieto di schierare truppe straniere sul proprio territorio al termine del conflitto e il riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea e sulle quattro regioni occupate, anche se non ancora sotto completo controllo russo.

Queste richieste, avanzate dal Cremlino già in precedenti incontri tra rappresentanti di Russia e Stati Uniti, erano note prima che Washington proponesse ufficialmente la tregua. Restano ora al centro del dibattito diplomatico, delineando i contorni di un processo negoziale ancora incerto.

