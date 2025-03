La nota del presidente del CNEL in occasione dei 12 anni di Pontificato di Jorge Mario Bergoglio

“In questi giorni di sofferenza per la malattia, il Papa ci ha mostrato tutto il valore e il contenuto dei suoi primi 12 anni di Pontificato: quello del non abbandonare mai la speranza. Nel porgergli i migliori auguri in questo anniversario sulla cattedra di Pietro, sosteniamo il suo continuo appello per la pace, ancor più necessario oggi che almeno in Ucraina una tregua sembra possibile. Auguri Papa Francesco”. (foto di repertorio)

Lo scrive in una nota il presidente del CNEL Renato Brunetta in occasione dei 12 anni di Pontificato di Jorge Mario Bergoglio.

fonte: https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/1174/ArticleID/4964/PAPA-BRUNETTA-12-ANNI-DI-PONTIFICATO-A-SOSTEGNO-DELLA-PACE