Scossa di terremoto nella notte ai Campi Flegrei: Vigili del Fuoco in azione

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di geofisica questa notte all’1:25 nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per il crollo di un controsoffitto in un’abitazione a Pozzuoli e hanno soccorso una persona rimasta leggermente ferita. Al momento è stata esclusa la presenza di altre persone coinvolte. Sono poi iniziate le verifiche di stabilità degli edifici, durante la notte ne sono state portate a termine oltre 40 nelle zone di Bacoli, Bagnoli e Pozzuoli mentre ne risultano ancora 70 da svolgere. Il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale vede in azione sei squadre del comando di Napoli, supportate dalle squadre giunte in rinforzo da Caserta, Avellino, Benevento e Salerno.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/media/notizie/scossa-di-terremoto-nella-notte-ai-campi-flegrei-vigili-del-fuoco-azione