Il Sottosegretario agli Affari Esteri Maria Tripodi ha partecipato oggi a Napoli alla XXVIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, organizzata da Federalberghi Terme.

“Il turismo è una delle colonne portanti dell’economia italiana, non solo per il suo peso in termini di PIL e occupazione, ma anche per il ruolo chiave che svolge nella promozione dell’immagine del nostro Paese nel mondo” ha affermato Tripodi. “Attraverso la diplomazia della crescita, la Farnesina sostiene il comparto con progetti concreti volti a rafforzare la competitività delle nostre imprese e tutelare il Made in Italy sui mercati internazionali, favorendo l’attrazione di investimenti, l’occupazione e promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e innovativo”.

Secondo gli ultimi dati diffusi da ENIT, nel 2024 il turismo ha contribuito per il 10,8% del PIL e per il 13% dell’occupazione in Italia, con una proiezione in crescita per gli anni a venire anche grazie all’impegno del Governo e all’azione della nostra rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura, in sinergia con le associazioni di categoria. A margine, il Sottosegretario, accompagnata dal Segretario Generale del Corpo consolare di Napoli Mariano Bruno, ha visitato i vari stand espositivi intrattenendosi con gli operatori.

fonte: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/03/il-sottosegretario-tripodi-interviene-a-napoli-alla-giornata-inaugurale-della-borsa-mediterranea-del-turismo/