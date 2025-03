WhatsApp: eliminato “sta scrivendo” e “sta registrando” nelle chat

Gli sviluppatori dell’app di instant message più famosa al mondo hanno pensato ad un’esperienza di messaggistica più fluida, meno interruzioni, più immediata.

WhatsApp ha ascoltato le voci degli utenti e ha trasformato questa visione in realtà. Addio alle notifiche invasive “sta scrivendo” e “sta registrando un audio”, sostituite da simboli discreti: tre puntini per la digitazione e un microfono per i messaggi vocali.

Nei gruppi, l’immagine del profilo accompagna il nome, rendendo le conversazioni più chiare. Questi aggiornamenti migliorano la concentrazione e l’identificazione nei gruppi, offrendo un’esperienza più piacevole. Per accedere a queste novità, basta aggiornare l’app. WhatsApp continua a evolversi, mettendo al centro le esigenze degli utenti.

LL