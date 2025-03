Al MuMe di Villa S. Giovanni approda la mostra “Fare l’Italia”

Da Reggio Calabria a Villa San Giovanni. Approda al MuMe, Museo delle Memorie di Piale di Villa San Giovanni, la mostra “FARE L’ITALIA/ un racconto del Risorgimento italiano con riguardo al Mezzogiorno e alla Calabria” realizzata dall’Associazione Culturale Anassilaos con laconsulenza scientifica del Prof. Carmine Pinto, Professore ordinario di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi Salerno nonché Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM della medesima Università.

Dopo essere stata ospitata nei locali della Biblioteca “Pietro De Nava” di Reggio la mostra giunge a Piale di Villa San Giovanni, una località simbolica per il Risorgimento italiano perché vi si svolse uno degli episodi più importanti della Spedizione dei Mille, e potrà essere visitata dal 16 al 31 marzo 2025 nei giorni di apertura del Museo (22, 29 e 30 marzo) e negli altri giorni per appuntamento.

Promossa dalla Città di Villa San Giovanni congiuntamente con l’Associazione Anassilaos e l’Associazione Socio-Culturale PontiPialesi, la mostra si avvale dei Patrocini del Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM dell’Università di Salerno, dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, dell’ Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, dell’Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea.

Proposito degli organizzatori è quello di ricostruire un periodo della storia del nostro Paese (il Risorgimento) durante il quale, attraverso una serie di lotte politiche e culturali nonché di eventi rivoluzionari e bellici, si giunse il 17 marzo del 1861 alla proclamazione dell’Unità del Paese che metteva fine a secoli di divisione e al dominio straniero.

Tale momento storico al quale l’estremo lembo della Calabria con Reggio, Villa e Campo Calabro prese parte attiva con i moti antiborbonici del settembre 1847 repressi con brutalità da Ferdinando II, è bene attestato da una serie di documenti, stampe, litografie, bronzetti d’epoca, facenti parte delle collezioni di Giuseppe Diaco e Fabio Arichetta nonché da una preziosa lettera autografa di Giuseppe Garibaldi, l’Eroe dei Due Mondi, al siciliano Francesco Crispi, che fu poi Presidente del Consiglio dell’Italia Unita, messa a disposizione da Carmelo Covani.

Un materiale che ci fa comprendere quanto sia stato difficile e quanti sacrifici, anche in termini di vite umane, abbiano comportato le lotte per passare dalla molteplicità degli Stati italiani ad una Unità pur sofferta e contraddittoria; per passare da quella che era considerata “una espressione geografica”, linguistica, culturale a artistica ad una Nazione.

La mostra sarà inaugurata domenica 16 marzo alle ore 17,30 presso il MuMe, Museo delle Memorie, Presidio della Legalità “A. Scopelliti” di Piale di Villa San Giovanni con la partecipazione di Giusy Caminiti, Sindaco di Villa San Giovanni; Caterina Trecroci, Presidente del Consiglio Comunale di Villa San Giovanni con delega alla Cultura; Giuseppe Caridi, Presidente della Deputazione Storia Patria per la Calabria; Angela Puleio, Direttrice Archivio di Stato RC; Vincenzo De Angelis, Presidente Comitato Prov.le RC Istituto Storia del Risorgimento Italiano; Franco Marcianò, Presidente Ponti Pialesi; Stefano Iorfida, Presidente Associazione Anassilaos e di Carmelo Covani e Giuseppe Diaco, collezionisti e cultori di storia.

Condurrà Fabio Arichetta, Deputato Storia Patria per la Calabria e Responsabile del Centro Studi Storici “R. Romeo” dell’Associazione Anassilaos.

Comunicato Stampa