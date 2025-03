Bologna. Prendeva di mira le donne intente a caricare in auto la spesa all’uscita dai supermercati per sottrarre loro borse ed effetti personali

Ladro seriale arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Bologna nella giornata di ieri ha arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano classe 1985 che, approfittando del momento in cui una donna era impegnata a caricare la spesa in auto nel parcheggio di un supermercato, ha aperto la portiera della sua auto e le ha sottratto la borsa riposta sul sedile.

Un modus operandi questo, che il personale della Squadra Mobile – IV sezione Criminalità Diffusa ha riscontrato più volte negli ultimi due mesi presso i parcheggi di svariati supermercati e centri commerciali del territorio bolognese, messo in atto da un uomo che, spostandosi a bordo di un Alfa Romeo giulietta di colore bianco, era solito prendere di mira le donne intente a caricare le sportine con gli acquisti in auto, approfittare dunque di un momento di distrazione e rubare le loro borse custodite sui sedili delle vetture.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno effettuato diversi servizi finalizzati a rintracciare l’autore di tali reati. Nel pomeriggio di ieri i poliziotti hanno notato la presenza della Giulietta bianca parcheggiata nel parcheggio del supermercato Aldi di Via Larga, con all’interno un uomo seduto nel lato guidatore. Quest’ultimo, solo in auto, temporeggiava in maniera ingiustificata nel parcheggio osservando le altre autovetture; lo stesso più volte, scendeva e risaliva nella sua auto, si guardava intorno, per poi dopo una mezz’oretta spostarsi presso la Lidl di Via Larga n. 35.

Nel frattempo gli Agenti tramite accertamenti in banca dati sono risaliti al proprietario della Giulietta, un ragazzo con diversi precedenti di Polizia e condanne per furti aggravati attuati con lo stesso modus operandi. I poliziotti in borghese, in costante pedinamento appiedato ma anche con moto e auto, hanno continuato a seguire gli spostamenti dell’uomo che nel parcheggio della Lidl è stato visto sposarsi con la sua autovettura, dopo aver notato una donna in uscita dal supermercato, a pochi metri dall’auto di quest’ultima.

La donna, dopo aver lasciato nella sua auto la propria borsa personale, si è allontanata per riporre negli appositi stalli il carello della spesa e, proprio in quel frangente, l’uomo lasciando la propria autovettura accesa si è diretto furtivamente verso l’auto della donna, ha aperto velocemente lo sportello anteriore, ha sottratto la borsa e si è allontanato velocemente imboccando via Larga direzione via dell’Industria.

Qui l’uomo, dopo aver fatto ingresso nel parcheggio del centro commerciale Pilastro, probabilmente per commettere altri furti, è stato subito fermato dai poliziotti della Squadra Mobile. Lo stesso è stato trovato in possesso della borsa e del portafoglio asportati poco prima, il tutto restituito alla vittima.

Al termine dell’attività, l’uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato e denunciato anche per un furto commesso con le stesse modalità in data 12.03.2025 all’esterno del supermercato Eurospin di Via Fanelli. Sono in corso attività di indagine per accertare la sua responsabilità anche negli altri recenti episodi.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Bologna/articolo/336167d41b7fbe880466092131