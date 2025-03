Giornata Nazionale del Paesaggio 2025

Quest’anno ricorre la celebrazione del venticinquesimo anniversario della sottoscrizione della Convenzione Europea del Paesaggio

Il 14 Marzo si celebra la Giornata nazionale del Paesaggio istituita, con Decreto ministeriale 7 Ottobre 2016 n. 457, con l’obiettivo di contribuire a “promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e a sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati, attraverso specifiche attività da compiersi sull’intero territorio nazionale mediante il concorso e la collaborazione delle Amministrazioni e delle Istituzioni, pubbliche e private”.

Questo anno, in particolare, ricorre il 25 anniversario della “Convenzione europea del paesaggio” adottata dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell’Ambiente il 19 luglio 2000 ed ufficialmente sottoscritta nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze il 20 ottobre 2000. Durante la 12esima Conferenza per l’attuazione della Convenzione del Paesaggio del Consiglio d’Europa, tenutasi a Strasburgo il 29 e 30 ottobre 2024, è stato sottolineato come la Convenzione sul paesaggio del Consiglio d’Europa celebrerà il suo 25° anniversario il 20 ottobre 2025.

Inizialmente aperta alla firma nel 2000, la Convenzione rimane uno dei trattati più ratificati del Consiglio d’Europa. A seguito dell’emendamento del 2021, anche gli Stati non membri e l’UE hanno potuto aderire alla Convenzione.

La Convenzione del Paesaggio è sempre più riconosciuta come un riferimento chiave nelle politiche del patrimonio culturale e naturale, promuovendo la gestione integrata dell’uso del territorio e il riconoscimento del paesaggio come risorsa essenziale per i diritti umani e la protezione dell’ambiente.

Con questo particolare spirito di condivisione e confronto, in occasione della giornata celebrativa di quest’anno, sono stati invitati tutti gli Uffici e Istituti del Ministero, nei rispettivi ambiti di competenza, a sviluppare iniziative e attività di sensibilizzazione, di educazione e conoscenza sul tema del paesaggio e di darne ampia comunicazione, al fine di permettere la massima partecipazione e distribuzione territoriale, e dare il necessario risalto alle tematiche associate al paesaggio, sviluppate con differenti profili e approcci.

La manifestazione di quest’anno si svolge, nello spirito che ha portato all’istituzione della giornata, occasione di riflessione pubblica e diffusione dei valori connessi alle buone pratiche di tutela e valorizzazione del paesaggio. Tutti gli eventi organizzati presso musei, siti archeologici, biblioteche, archivi, uffici e istituti del MiC oppure promossi da Associazioni ed Enti esterni, che danno il proprio contributo alla Giornata del 14 marzo, sono pubblicati sul sito del Ministero, al link: https://cultura.gov.it/evento/giornata-nazionale-del-paesaggio-2025

fonte: https://cultura.gov.it/comunicato/27347