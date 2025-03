Giornate FAI di Primavera

Siti interessati:

Chiesa di Sant’Antonio Abate ad Archi (Reggio Calabria); Chiesa di Giuseppe al Corso; Chiesa di San Giorgio e San Giovanni Extra Muros a Reggio Calabria; Chiesa di San Pietro al Calopinace; Santuario di San Paolo alla Rotonda; Cattedrale e Museo diocesano “Mons. Aurelio Sorrentino”

Itinerario attraverso edifici ecclesiastici di rilevante interesse storico nel centro storico cittadino (ad eccezione della medievale Sant’Antonio abate ad Archi) databili tra XII e XX secolo, in parte, sopravvissuti al sisma del 1908, ed il Museo diocesano che accoglie una pregevole collezione d’arte sacra proveniente dalla Cattedrale di Maria SS. Assunta a Reggio, dalla Concattedrale di S. Maria Isodia a Bova e dall’intero territorio della diocesi di Reggio Calabria-Bova.

Chiesa di Sant’Antonio Abate ad Archi

La chiesa di Sant’Antonio Abate, sita lungo il torrente Scaccioti, rappresenta un raro esempio di architettura basiliano-normanna. La sua fondazione risale al XII secolo, come attestano nel 1363 due diplomi di Giovanna I d’Angiò che documentano l’esistenza dell’edificio già dal XII- XIII secolo.

Diverse sono le fasi edilizie presenti nell’edificio: la struttura originale aveva impianto basilicale, priva di transetto e suddivisa in tre navate absidate; la navata centrale, più ampia e alta, aveva una copertura a doppio spiovente, mentre le laterali, più basse, a spiovente unico. Nel Seicento le due navate furono murate riducendo così l’edificio ad un’unica aula e trasformando la navata meridionale in sacrestia. Nell’ultimo decennio del XX secolo la chiesa è stata oggetto di importanti lavori di restauro. La facciata è ottocentesca e il campanile, sul fianco sinistro, risale al 1920; a destra, arretrata rispetto al prospetto principale, è la sacrestia. L’interno è diviso in due navate da arcate a tutto sesto, con copertura a capriate lignee.

Chiesa di San Giorgio al Corso o Tempio della Vittoria

Nei secoli nota con diverse denominazioni: San Giorgio Intra Moenia (distinta da San Giorgio Extra Moenia), San Giorgio de Gulpheriis, San Giorgio in la Judeca (poiché sorgeva nel quartiere ebraico) e Tempio della Vittoria.

Eretta Parrocchia nel 1596 dall’arcivescovo Annibale D’Afflitto, fu distrutta dal terremoto del 1908. Ricostruita secondo il progetto dell’architetto Camillo Autore, fu consacrata nel 1935, alla presenza del Principe Umberto di Savoia.

L’attuale edificio ha facciata dominata da un portale monumentale sormontato da una grande vetrata raffigurante San Giorgio che uccide il drago. Nel portale e ai suoi lati sono rilievi aventi per soggetto scene della prima Guerra mondiale con il nome dei luoghi delle principali battaglie.

Ha pianta a navata unica con volte a botte e quattro cappelle per lato, tra le quali quella del Crocefisso concepita come cappella dedicata ai Caduti.

Nel catino absidale è un mosaico con Gesù Cristo seduto fra sei angeli; in basso è raffigurato San Giorgio con ai lati i Quattro evangelisti, San Pietro e San Paolo. Ai lati della navata le moderne statue di San Giuseppe col Bambino, dell’Immacolata, di Sant’Anna e la Madonna Bambina, un busto di San Giorgio ed un dipinto ottocentesco raffigurante la Madonna del Rosario.

Chiesa di San Giovanni extra muros a Reggio Calabria

Nel 1990, in occasione di lavori di livellamento del suolo nel cortile retrostante la chiesa di San Giorgio al Corso, emersero i resti di un antico edificio di culto. Grazie agli scavi diretti dalla Soprintendenza Archeologica della Calabria si è ricostruita la stratigrafia del sito e individuata la struttura della chiesa: divisa in tre navate, absidata con transetto non sporgente e orientata a sud-est. Si tratta dei resti della Chiesa di San Giovanni extra muros sorta fuori i confini urbani della città intorno al XII secolo, in stretto rapporto con il cenobio femminile dell’ordine benedettino intitolato a San Giovanni d’Ocaliva.

Chiesa di San Pietro al Calopinace

Risalente al 1853 l’edificio sorge sulla sponda sinistra del Calopinace nell’area in cui, fino agli inizi del secolo scorso, si svolgeva la fiera del bestiame. Il prospetto principale presenta elementi in pietra di Siracusa: il corpo centrale, con timpano mistilineo, è fiancheggiato da due torri campanarie con cuspide a tronco di piramide curvilineo culminante in elementi in ferro battuto allusive all’iconografia di San Pietro (il gallo e le chiavi). La parte inferiore della facciata è racchiusa da due alte lesene ioniche che inquadrano l’ampio portale (bottega meridionale, 1853) con architrave decorato da un rilievo a festoni e sormontato, al centro, da una lastra con iscrizione «TU ES PETRUS/ A. D. 1853 P.G.»; in alto, entro una cornice composta da una coppia di festoni sormontati da una corona, è un tondo con rilievo raffigurante San Pietro. Le lesene sorreggono una trabeazione sulla quale corre l’iscrizione «SAC. PETRU GAGLIARDI FUNDAVIT ET DOTAVIT», a memoria della fondazione dell’edificio per volere del canonico Pietro Gagliardi, la cui famiglia mantenne il giuspatronato della chiesa fino al 1945.

Santuario di San Paolo alla Rotonda

L’attuale chiesa, realizzata in stile neoromanico su progetto dell’ingegnere palermitano Francesco Valenti, fu consacrata il 15 maggio 1932 dall’arcivescovo Carmelo Pujia. Con decreto arcivescovile di mons. Vittorio Mondello il 21 maggio 2006 è stata eretta in Santuario.

Custodisce uno straordinario patrimonio d’arte dovuto alla sensibilità del parroco Francesco Gangemi, colto committente di opere per le quali si rivolse a importanti scultori quali Alessandro Monteleone, Pasquale Panetta, Antonio Berti, Tommaso Gismondi, solo per citarne alcuni.

I mosaici che rivestono l’intera superficie della chiesa, opera, in particolare, della Scuola d’arte cristiana “Beato Angelico” di Milano, esprimono un articolato e sapiente programma iconografico ispirato da monsignor Gangemi. Al tempo stesso sia all’esterno che all’interno, in diversi punti della chiesa, sono reimpiegati, marmi antichi, scolpiti e intarsiati, databili tra Sette e Ottocento, recuperati tra le macerie della Cattedrale di Reggio.

Museo diocesano “Mons. Aurelio Sorrentino”

Ospitato nell’ala tardo-settecentesca del Palazzo arcivescovile, sopravvissuta al terremoto del 1908, il Museo diocesano di Reggio Calabria conserva ed espone un’importante collezione d’arte sacra proveniente dalla vicina Cattedrale e dal territorio diocesano. Preziose oreficerie e tessuti liturgici databili tra Quattro e Novecento, sculture lignee e in cartapesta, opere lapidee e dipinti di particolare pregio connotano un ricco percorso espositivo articolato in spazi tematici che illustrano arte e storia dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova. Un Museo che è istituzione viva e tesa, nel quotidiano e attraverso molteplici iniziative, a “comunicare il sacro, il bello, l’antico, il nuovo” ai pubblici diversi.

Chiesa di san Giuseppe al Corso

In origine appartenente alla parrocchia di San Silvestro dei Malgeri, vi aveva sede la confraternita di San Giuseppe, istituita nel 1552 dall’arcivescovo Agostino Gonzaga: durante l’episcopato di mons. Gaspare Del Fosso (1560-1592) la chiesa fu elevata a Parrocchia.

L’antico edificio sorgeva, probabilmente, nei pressi della Giudecca poiché nella Visita pastorale dell’arcivescovo Annibale D’Afflitto nel 1606 è ricordato con il titolo di San Giuseppe de Iudeca. Dopo il terremoto del 1783 la parrocchia fu soppressa e la Confraternita sciolta per essere ripristinata nel 1838. La nuova chiesa, riedificata entro il 1862, fu distrutta dal terremoto del 1908.

L’attuale edificio, progettato dall’ingegnere R. Pedace, fu inaugurato il 22 febbraio 1930. La facciata in stile neogotico è dominata da una grande cornice ogivale e strombata che racchiude, dal basso, il portale centrale, sormontato dall’iscrizione «ITE AD JOSEPH».

L’interno presenta un’unica aula con copertura a cassettoni ornata da stucchi e pitture in stile liberty; in controfacciata è una cantoria. Le finestre sono decorate da vetrate istoriate (seconda metà sec. XX) raffiguranti la Natività, la Fuga in Egitto, la Presentazione di Gesù al tempio, la Sacra Famiglia e Il Transito di San Giuseppe.

Lungo la navata a destra sono: un primo altare sul quale è la statua di San Pasquale Baylon (prima metà sec. XX), donata dal cav. Pasquale Maltese; un secondo con la statua dell’Immacolata (prima metà sec. XX) e, nell’estradosso della nicchia, l’iscrizione: «TOTA PULCHRA ES MARIA ET MACULA ORIGINALIS NON EST IN TE» e, in alto all’alzata d’altare, l’iscrizione: «TU DECOR CARMELI».

Nel presbiterio sull’altare maggiore, decorato con motivi neogotici, si erge un’alzata simile a un ciborio gotico, entro il quale è la statua di San Giuseppe col Bambino (bottega meridionale, seconda metà sec. XIX): scultura lignea proveniente dalla vecchia chiesa e ornata da un bastone in argento (bottega napoletana, sec. XIX).

Al 1976 risalgono la mensa d’altare marmorea e l’ambone con un’aquila bronzea dello scultore Antonio Berti (San Piero a Sieve, 1904- Sesto Fiorentino, 1990).

Lungo la parete sinistra della navata il secondo altare reca in basso l’iscrizione «G. D’ANGELO 1929 DONÒ» e in alto una statua in cartapesta raffigurante il Sacro Cuore di Gesù (sec. XX) mentre il primo, databile al 1930 per intervento del cav. Giovanni Domenico Zoccali, esibisce una scultura in cartapesta raffigurante San Domenico, opera di Luigi Guacci (Lecce, 1871- 1934).

In sacrestia si conservano opere di particolare pregio: una pala d’altare raffigurante l’Immacolata appare a San Filippo Neri (pittore meridionale, sec. XVIII) proveniente dalla distrutta chiesa di San Filippo e ispirata al dipinto col medesimo soggetto opera del pittore Sebastiano Conca, attivo tra il XVII e il XVIII secolo; una tela con San Giuseppe con Gesù Bambino (pittore meridionale, sec. XVII), copia del San Giuseppe con Gesù Bambino in braccio del pittore bolognese Guido Reni realizzato nel 1635 e conservato nel Museo statale Ermitage a San Pietroburgo in Russia; un dipinto raffigurante Santa Rita da Cascia sul cui retro è l’iscrizione a inchiostro «Lucia Aliquò / giugno 1938».

In un vano adiacente è conservato un dipinto raffigurante la Madonna di Porto Salvo e Reggio Calabria: l’opera proviene dalla chiesa di Porto Salvo, distrutta dal terremoto del 1908, datata al 1834 e firmata da Brunetto Aloi (Vibo Valentia, 1810- 1893), uno degli ultimi discepoli della Scuola di Monteleone (l’antica Vibo Valentia) attiva in molte centri calabresi tra i quali Vibo Valentia, Polistena e Cittanova.

CATTEDRALE

La Cattedrale di Reggio Calabria trae la propria origine dalla predicazione di san Paolo: l’apostolo, in viaggio da Cesarea di Palestina a Roma, giunse a Reggio nel 61 d.C. e ne convertì il popolo al Cristianesimo, consacrandovi primo vescovo Stefano da Nicea.

L’antica Cattedrale, fondata dai Normanni alla fine dell’XI secolo, sorgeva un po’ più a nord dell’attuale, in un’area corrispondente in parte all’attuale isolato della BNL, a cavallo dell’attuale Tommaso Campanella: aveva tre navate e presbiterio molto profondo rispetto alla lunghezza complessiva della chiesa, secondo una particolarità propria delle basiliche latine meridionali di epoca normanna, quali le cattedrali di Cefalù e Monreale.

Rare sono le notizie certe relative alle vicende architettoniche ed artistiche della Cattedrale entro il 1594: in quell’anno, infatti, un incendio appiccato dai Turchi causò gravi danni alla chiesa. In seguito alla ricostruzione, la nuova Cattedrale fu riaperta al culto nel 1599. L’edificio aveva pianta a croce latina ed era diviso in tre navate, con 14 Cappelle laterali, tutte di giuspatronato di nobili famiglie reggine.

Un’ importante campagna di lavori di abbellimento fu condotta dall’arcivescovo spagnolo Martino Ybanez y Villanueva, come attesta una Lapide del 1682, in origine murata sulla facciata dell’antica cattedrale. Si trattò di una vera e propria ricostruzione del tempio: in particolare, l’edificio fu sormontato da una cupola, all’incrocio della navata centrale con il transetto, subì una generale riorganizzazione delle cappelle laterali e si arricchì di decorazioni pittoriche, marmoree ed a stucco. Il terremoto del 1783 causò gravi danni alla Cattedrale, ricostruita entro il 1796, conservando l’allineamento del preesistente edificio e ripetendone in buona parte la pianta.

I lavori per il completamento delle decorazioni interne proseguirono nel corso dell’Ottocento. Il terremoto del 28 dicembre 1908 provocò gravi lesioni alla facciata ed al campanile, il crollo del tetto della navata centrale e danni non gravi alle navate laterali, lasciando quasi illeso il presbiterio ed in piedi i numerosi altari in marmi policromi. In un primo momento l’incarico per il restauro e la ricostruzione dell’edificio fu affidato all’ing. Pietro De Nava, incline ad un intervento che recuperasse le strutture rimaste in piedi o, almeno, ricostruisse la nuova Cattedrale sul sito della precedente. Tuttavia, si decise poi di ricostruire integralmente l’edificio in posizione e forma regolare rispetto alla nuova planimetria della città: la rapida demolizione dell’edificio cancellò ogni traccia delle antiche strutture murarie e causò la dispersione di numerosi tesori d’arte, in parte recuperati e ricomposti nell’attuale cattedrale, nell’adiacente Museo diocesano.

Il progetto della nuova Cattedrale si deve al carmelitano padre Carmelo Angelini: la posa della prima pietra avvenne nel 1917 e la chiesa consacrata il 2 settembre 1928 dall’arcivescovo Carmelo Pujia. L’attuale edificio, attraverso l’uso di nuovi materiali (cemento armato) e di ardite tecniche antisismiche, reinterpreta elementi dell’architettura romanica e gotica, secondo l’influsso del movimento culturale eclettico, già al tramonto nel resto d’Europa, ma presente nella città (chiese e palazzi) ricostruita dopo il terremoto del 1908.

La chiesa ha pianta basilicale, divisa in tre navate, interrotte da tre transetti. Sopraelevato rispetto alla piazza prospiciente, cui si raccorda con un’ampia scalinata, il prospetto principale è scandito in tre parti da torri a sviluppo ottagonale e definito, in alto, da una cornice ad archetti pensili; ai lati si aprono due ordini di bifore ed una finta galleria a colonnine; al centro, il portale è preceduto da un protiro e sormontato da una trifora e da un rosone.

Sul sagrato della Cattedrale nel 1934 furono collocate le statue di San Paolo e di Santo Stefano da Nicea, opera del calabrese Francesco Jerace (Polistena, 1853 – Napoli, 1937). Si tratta di due figure maestose, che equilibrano lo schema orizzontale della gradinata: San Paolo nella sua foga oratoria sembra muoversi dal piedistallo, invadendo lo spazio circostante con il braccio destro proteso che asseconda il vigore della parola; Santo Stefano è figura assorta, statica rispetto a Paolo.

Nella facciata del tempio si aprono tre pregevoli Porte bronzee, collocate nel 1988.

Nella centrale Luigi Venturini illustra Scene della vita della Madonna; nella laterale sinistra Biagio Poidimani narra la Storia della devozione di Reggio alla Madonna della Consolazione; in quella di destra Nunzio Bibbò raffigura Episodi dell’Apostolato di Paolo di Tarso, cui s’intrecciano le origini della Chiesa reggina.

Giunti all’interno due file di pilastri a fascio, sui quali poggiano ampie arcate, separano la navata centrale, conclusa da un profondo presbiterio, dalle due laterali, su ciascuna delle quali si aprono quattro Cappelle.

Le pitture murali sono opera del romano Eugenio Cisterna: motivi desunti dalla tradizione medievale, in controfacciata e lungo le navate, cedono, nel presbiterio, a raffigurazioni di Angeli con cartigli e, sull’arco trionfale, ad un’Incoronazione della Vergine tra Angeli.

La luce filtra attraverso vivaci vetrate policrome, opera di maestranze romane: i Quattro Evangelisti e Cristo tra due Angeli animano quelle in facciata; figure di Apostoli e Santi le altre lungo le pareti della chiesa; Scene della vita della Madonna quelle del coro. Tra queste ultime la centrale raffigura la Madonna Assunta, alla quale è dedicata la Cattedrale: il cartone preparatorio opera del pittore romano Eugenio Cisterna è conservato nell’adiacente Museo diocesano.

La Cattedrale custodisce preziose testimonianze d’arte, fortunosamente scampate alle drammatiche vicende che hanno investito l’edificio nel corso dei secoli.

Lungo la navata centrale è il Pulpito realizzato nel 1902 da Francesco Jerace, su incarico del cardinale Gennaro Portanova. Una colonna in marmo cipollino, alla cui base è avvinto un Serpente in pietra rosa, conclusa dai Simboli dei quattro Evangelisti, sorregge il pergamo vero e proprio; sulla balaustra è illustrato il Prodigio della colonna ardente e, ai lati, rispettivamente gli stemmi di papa Leone XIII e del card. Portanova; sul retro, a ridosso del pilastro si ergono due palme. In alto al Pulpito, in origine, era collocato un bassorilievo con la Testa di Cristo, rimosso in seguito al sisma del 1908 e collocato nella controfacciata della ricostruita Cattedrale, in corrispondenza del portale centrale.

Lungo la navata destra, in prossimità dell’ingresso è collocata una Lapide, in origine murata sulla facciata dell’antica Cattedrale a memoria dei lavori di restauro promossi dall’arcivescovo spagnolo Ybanez y Villanueva entro il 1682.

Nella stessa navata, in corrispondenza del transetto centrale, sono stati ricomposti due monumenti funebri marmorei seicenteschi, provenienti dall’antica Cattedrale: le tombe degli arcivescovi Matteo De Gennaro e Annibale D’Afflitto. I due mausolei furono commissionati nel 1663 a maestranze napoletane da mons. Di Gennaro. Hanno struttura simile: nel Monumento De Gennaro, a destra, lo zoccolo reca un tondo in bassorilievo raffigurante il Sacrificio di Isacco ed ai lati due Leoni reggenti lo stemma arcivescovile, sul sarcofago è raffigurato il vescovo defunto disteso e, in alto, è San Nicola; nel simmetrico Mausoleo D’Afflitto, a sinistra, il tondo sul basamento raffigura un Episodio della vita dell’arcivescovo e in alto è raffigurato San Gennaro.

Proseguendo lungo la navata destra, nella terza Cappella è un pregevole Crocifisso ligneo, scolpito nei primi decenni del Settecento, forse su commissione del canonico Saverio Cama.

Chiude la navata la Cappella di San Paolo, nella quale si custodisce un frammento della Colonna ardente, memoria del miracolo legato alla predicazione reggina dell’Apostolo, che nel 61 d. C. segnò la nascita della Chiesa locale: approdato a Reggio, durante il viaggio via mare che da Cesarea di Palestina lo avrebbe condotto a Roma per esservi giudicato dall’imperatore in quanto cristiano, vi sorprese i reggini intenti a festeggiare la dea Diana; disse loro che avrebbe predicato, annunziando Gesù, fintanto che non si fosse spenta una candela poggiata su una colonna di granito; la cera si consumò e arse la colonna, consentendo a Paolo di convertire i reggini al Cristianesimo.

In alto è il dipinto raffigurante la Consacrazione episcopale di Stefano da Nicea, opera del pittore messinese Carlo Maria Minaldi, che lo realizzò nel 1823 per la Cappella di Santo Stefano. Raffigura San Paolo in atto di consacrare Stefano da Nicea primo vescovo della Chiesa reggina; a sinistra, sullo sfondo, è il martirio del Santo vescovo, di San Suera, a lui vicino, e delle tre sante donne Perpetua, Agnese e Felicita. In basso a destra su un cartellino si leggono firma dell’autore e data.

Nel presbiterio si segnalano: l’Altare maggiore e due Amboni, eseguiti da Concesso Barca, scultore di Oppido Mamertina, nel 1929; la Cattedra vescovile , opera dello scultore Alessandro Monteleone, e la Mensa, affidata dall’arciv. Giovanni Ferro all’artista toscano Antonio Berti.

La Cattedra, in origine collocata sulla sinistra del presbiterio, negli anni Settanta è stata trasferita al centro, addossandola all’altar maggiore. Nell’attuale ricomposizione è fiancheggiata da pannelli bronzei con Scene della vita di San Paolo a Reggio, in origine eseguiti da Monteleone per la balaustra del presbiterio.

L’altare al centro, consacrato nel 1970, è rivestito da un pannello bronzeo, sul quale si snodano Episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento legati alla simbologia eucaristica: in particolare, l’Ultima cena e la Crocifissione di Gesù.

A sinistra, nella Cappella dell’Assunta è il dipinto raffigurante l’Assunzione della Vergine, opera del pittore messinese Giuseppe Crestadoro nel primo decennio dell’Ottocento. In origine collocato sull’altar maggiore dell’antica Cattedrale, in seguito al terremoto del 1908 fu trasferito nel sito attuale della ricostruita Cattedrale. Le figure della Vergine assunta in cielo e degli Apostoli riuniti attorno alla tomba vuota, in basso, si dispongono secondo il classico schema piramidale di derivazione cinquecentesca.

Sulla navata sinistra, in corrispondenza del transetto, si apre la seicentesca Cappella del Sacramento, rara testimonianza d’arte barocca nel territorio reggino: scampata ai terremoti del 1783 e del 1908, fu rimontata nell’attuale Cattedrale, restaurata in seguito agli eventi bellici del 1943 e finalmente riaperta al culto nel 1965. La ricca decorazione marmorea è opera del messinese Placido Brandamonte, cui fu commissionata nel 1655: sulle pareti sono lastre a intarsio marmoero policromo raffiguranti volute, fiori e uccelli; l’altare, preceduto da una balaustra, è fiancheggiato da una coppia di colonne in porfido nero. Sull’altare è il dipinto raffigurante il Sacrificio di Melchisedech del messinese Domenico Marolì che lo realizzò nel 1665. Sulle pareti sono dipinti su tavola di Nunzio Bava datati tra 1966 e 1969 e raffiguranti Angeli musici (in controfacciata), Elia nel deserto nutrito dagli Angeli e Mosè fa scaturire l’acqua dalla roccia, sulla parete destra, la Cena in Emmaus e la Moltiplicazione dei pani e dei pesci, sulla parete sinistra. Nelle nicchie otto statue raffiguranti San Bonaventura, San Matteo, San Luca, San Paolo (opera di Concesso Barca, 1933), San Pietro, San Giovanni Evangelista, San Marco (C. Barca, 1933) e San Tommaso.

Rientrati nella navata sinistra si osservano i Monumenti funebri degli arcivescovi Enrico Montalbetti e Antonio Lanza, entrambi opera dello scultore Alessandro Monteleone. Il primo, realizzato nel 1949, comprende un sarcofago a cassa, con la figura del defunto giacente, e, in alto, una nicchia, entro la quale è collocata una statua del Buon Pastore; ai lati sei formelle bronzee illustrano Episodi dell’episcopato di mons. Montalbetti. Segue la tomba di mons. Lanza, del 1960, nella quale in corrispondenza del sarcofago a cassa, con il defunto disteso, è un riquadro in bronzo dorato raffigurante la Disputa di Gesù nel tempio.

Nella prima Cappella è un Fonte battesimale in metallo argentato, realizzato nel 1818 dall’argentiere napoletano Francesco Auria. In alto è il gruppo bronzeo del Battesimo di Cristo; sul corpo centrale sono raffigurati la Trinità, la Fede, la Carità, la Speranza e, sui due sportelli simmetrici, la Madonna Assunta e l’Ascensione di Gesù. Sull’orlo del corpo inferiore è inciso l’anno “1818”.

Conclude il percorso all’interno della Cattedrale l’opera più antica in essa conservata: il Monumento funebre dell’arcivescovo Gaspare Ricciullo Dal Fosso, datato al 1588 e attribuito allo scultore messinese Rinaldo Bonanno, attivo nella seconda metà del Cinquecento. In origine il monumento era collocato nell’antica Cappella della SS. Trinità; l’attuale ricomposizione riunisce lapide, sarcofago e busto, uniche parti originali superstiti.

Nella Sala capitolare sono esposti alcuni dipinti raffiguranti gli arcivescovi reggini, tra i quali il settecentesco Ritratto di mons. Annibale D’Afflitto e i Ritratti degli arcivescovi Piccolomini e Zicari, attribuiti al pittore reggino Vincenzo Cannizzaro (Reggio Calabria, 1757). Ad essi si aggiunge la tela raffigurante la Morte di san Giuseppe, in origine collocata nella Cappella di San Giuseppe.

