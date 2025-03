Grande sequestro di cocaina in Ecuador: 36 arresti dopo il sequestro di 73 tonnellate di droga

I Paesi dell’UE si uniscono contro la rete di traffico di droga multi-tonnellata mentre si intensifica la cooperazione UE-America Latina

Un’indagine su larga scala sul traffico di droga, supportata dall’Europol, ha portato allo smantellamento di una cellula criminale ecuadoriana coinvolta nella fornitura di cocaina all’ingrosso all’UE tramite i principali porti. L’operazione internazionale, guidata dalla Polizia nazionale ecuadoriana (Policía Nacional del Ecuador), ha coinvolto anche la Polizia criminale tedesca (LKA Baden-Württemberg), la Dogana tedesca (ZFA Stuttgart) e la Guardia Civil spagnola.

La struttura criminale presa di mira in Ecuador fa parte di una rete criminale intercontinentale coinvolta nel traffico di cocaina di diverse tonnellate tramite container marittimi dal Sud America all’Europa. Questa cellula ha organizzato il trasporto dall’Ecuador all’Europa, ha gestito i flussi di denaro attraverso diverse società e prestanome e ha mantenuto i contatti con i fornitori. Le cellule criminali operanti in Germania e Spagna, dotate di società commerciali e di trasporto e autisti, hanno gestito la parte logistica dell’operazione in Europa e l’ulteriore distribuzione della droga all’interno dell’UE.

La giornata d’azione del 13 marzo in Ecuador ha portato a: 36 arresti a Guayaquil

50 perquisizioni domiciliari

Sequestri anche di veicoli, documenti e apparecchiature elettroniche. Questa rete criminale importava grandi quantità di cocaina dall’Ecuador verso i porti di Belgio, Germania, Paesi Bassi e Spagna.

Dall’inizio delle indagini nel 2024, le autorità nazionali hanno sequestrato 73 tonnellate di cocaina in Ecuador e nell’UE e arrestato 14 individui in Germania e Spagna per il loro presunto coinvolgimento nell’organizzazione criminale.

La direttrice esecutiva dell’Europol, Catherine De Bolle, ha affermato:

“Le reti criminali operano senza soluzione di continuità attraverso gli oceani e la nostra risposta deve essere ugualmente interconnessa. Rafforzare la cooperazione con i paesi latinoamericani è essenziale: affrontare la criminalità organizzata richiede uno sforzo globale. Ogni paese lungo la filiera svolge un ruolo cruciale nello smantellamento delle reti criminali violente a ogni livello, dalla produzione alla distribuzione. Solo attraverso un’azione internazionale coordinata possiamo interrompere le loro operazioni, indebolire la loro influenza e garantire la sicurezza dei nostri cittadini“.

Gli sforzi dell’Europol per interrompere l’intera filiera della cocaina

Da metà 2023, Europol ha facilitato lo scambio di informazioni e fornito un supporto analitico continuo all’indagine internazionale, parte della quale è stata guidata dal lavoro di una task force Europol. Europol ha contribuito al coordinamento generale dei casi tra varie agenzie e, il giorno dell’azione, ha inviato due esperti in Ecuador per fornire supporto analitico e specializzato.

Questa operazione riflette la strategia di Europol di interrompere sistematicamente le reti criminali prendendo di mira tutti i livelli della catena di fornitura a livello globale, nonché le reti connesse, compresi i flussi finanziari e il riciclaggio di beni criminali. L’operazione illustra la maggiore cooperazione con i paesi extra-UE, che sono pilastri fondamentali nella lotta contro la criminalità organizzata e grave.

Segue una settimana di progressi significativi nelle partnership con l’America Latina, tra cui la finalizzazione di un accordo UE-Ecuador per migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni operative, nonché una nuova pietra miliare nella cooperazione di Europol con il Brasile , consentendo lo scambio di dati personali. La settimana si è conclusa con Europol che ha ospitato delegazioni ministeriali del Comitato latinoamericano per la sicurezza interna (CLASI), rafforzando il suo impegno per un più profondo coinvolgimento regionale.

Allo stesso tempo, questa operazione si basa sugli sforzi in corso da parte degli Stati membri dell’UE e di Europol per affrontare le reti criminali più pericolose all’interno dell’UE, in particolare quelle radicate nei principali porti. Unendo gli Stati membri in una risposta coordinata, l’obiettivo è smantellare le reti logistiche collegate ai centri di comando e controllo che minano la sicurezza interna dell’UE. Per promuovere questo sforzo, Europol ha collaborato con i porti di Rotterdam, Anversa e Amburgo/Bremerhaven per pubblicare un rapporto di analisi congiunto che delinea i rischi e le sfide poste dalle reti criminali nei porti dell’UE .

comunicato stampa – fonte: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/large-cocaine-bust-in-ecuador-36-arrested-after-73-tonnes-of-drugs-seized?mtm_campaign=newsletter