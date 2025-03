“Madre e Natura”: la personale di Daniela Poduti Riganelli a Roma

Galleria Vittoria – Via Margutta, Roma 21-31 marzo 2025

La Galleria Vittoria di Via Margutta 103 inaugura venerdì 21 marzo alle 18 la mostra personale dell’artista Daniela Poduti Riganelli, “Madre e Natura”, a cura di Tiziana Todi, accompagnata da un testo della Dottoressa Anita Riganti, con il patrocinio della Regione Lazio e l’organizzazione di Officine Vittoria.

L’esposizione indaga il tema della maternità e del suo legame con la natura attraverso un linguaggio pittorico ispirato all’arte POP, con richiami a Andy Warhol, Keith Haring, Klimt, ma anche ad Artemisia Gentileschi, Berthe Morisot, Piero della Francesca e Hokusai. Le opere restituiscono un percorso intimo e universale, evocando protezione e memoria, mentre le velature oniriche ispirate a Franco Angeli accentuano la dimensione emotiva della narrazione.

La mostra rappresenta un’occasione di riflessione e approfondimento su un tema che coinvolge la dimensione personale e collettiva, attraverso il linguaggio della pittura e del racconto visivo.

Il percorso espositivo esplora la maternità nei suoi molteplici aspetti: dall’attesa alla nascita, dal legame madre-figlio alla trasformazione interiore che ne deriva. “Quando una donna sta per partorire, tutti parlano, danno consigli. Ma io invito la donna ad ascoltare sé stessa, la natura, il linguaggio del proprio corpo, il bambino in grembo” – afferma l’artista.

La mostra pone l’attenzione sulle pressioni sociali che spesso gravano sulle madri: il rientro rapido al lavoro, la necessità di ritrovare in fretta una forma fisica, la solitudine nel percorso della maternità. Un’attenzione particolare è dedicata alle madri di figli diversamente abili, il cui amore e dedizione rappresentano un impegno che dura tutta la vita.

La mostra è accompagnata dal testo della Dottoressa Anita Riganti, neonatologa e presidente del Rotary Club Foggia Umberto Giordano A.R. 2024/25 “Maternità oggi: tra solitudine, consapevolezza e riscoperta di sé” affronta il rapporto tra maternità e società contemporanea, evidenziando l’importanza del sostegno familiare e comunitario in un momento di grande cambiamento per la donna.

Dichiara Daniela Poduti Riganelli: “Con questa mostra ho voluto raccontare la maternità non solo come esperienza personale, ma come tema universale che attraversa epoche e culture. La maternità è corpo, mente, emozione e trasformazione. Ogni madre porta con sé una storia, e ogni storia merita di essere ascoltata.”

Dichiara Tiziana Todi, curatrice della mostra: “Lavoro con Daniela da anni e ho sempre apprezzato la sua capacità di portare sotto i riflettori tematiche spesso silenziose, ma di grande rilevanza. Con questa esposizione, il suo sguardo pittorico dà voce a una riflessione profonda sulla maternità e sul ruolo delle donne nella società di oggi.”

La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo 2025.

Breve Bio Daniela Poduti Riganelli

Classe 1962, marchigiana, pittrice autodidatta, dal 2008 collabora con la Galleria “Vittoria” di via Margutta a Roma, proponendo esposizioni personali, dal sapore Pop-concettuale, rappresentando diverse sfaccettature inerenti il mondo femminile, problematiche sociali, quali il consumismo e le dipendenze, ma dipingendo anche semplicemente la gioia di vivere. Ha partecipato a collettive in Cina ed in Polonia, in tale sede sul tema della crisi climatica (collettiva: “It’s time”). Dal 2010 partecipa alle collettive con l’associazione: “Circuiti dinamici” a Milano. Nel 2022 ha allestito una personale, presso la Prefettura di Biella, in occasione della firma d’un protocollo a favore delle donne afghane. Nel 2024 collettiva a Milano “Arte e poesia visiva per la pace”, a favore di Emergency. In sintesi una pittura dal sapore Pop, non disgiunta dall’impegno per la tutela dei diritti delle persone. Anche una piccola tela può indurre a riflettere.

Comunicato Stampa