Napoli: Sequestrate 1,2 tonnellate di “bionde” e un furgone. Arrestato il responsabile

Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno arrestato un 51enne italiano per contrabbando doganale di tabacchi lavorati esteri, sequestrando 1.200 kg di sigarette e un furgone utilizzato per il trasporto.

In particolare, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, nel corso di un servizio di controllo economico del territorio nella zona industriale del capoluogo campano, hanno fermato un furgone che trasportava un voluminoso carico.

L’ispezione dell’automezzo ha permesso di scoprire immediatamente 400 kg di “bionde”, stoccate in decine di scatoloni, e successivamente, nel corso della perquisizione eseguita presso un locale utilizzato come deposito, di individuare ulteriori 800 kg di tabacchi lavorati esteri.

Il conducente del veicolo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di tabacco lavorato in regime di contrabbando doganale e, processato “per direttissima”, condannato dal Tribunale di Napoli a 2 anni di reclusione con pena sospesa e all’obbligo di firma, mentre le sigarette e il veicolo sono stati confiscati.