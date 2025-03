Premio Internazionale “Marco & Alberto Ippolito” 2025 apre con un concerto: domani alle 19 all’Auditorium “Zanotti Bianco”

che si terrà domani, sabato 15 marzo, dalle 19 presso l’Auditorium “Zanotti-Bianco” e vedrà la sua fase finale dal 21 al 24 maggio p.v.-

Il Premio nasce a Reggio Calabria nel 2002 per ricordare la figura e l’opera di due giovani fratelli appassionati di poesia e delle arti, Marco e Alberto appunto, scomparsi prematuramente a poca distanza uno dall’altro, a cui si è aggiunta in seguito la sezione “Katya Pangallo – Regalaci un sorriso” in omaggio ad un’altra giovane amante della cultura, anch’essa scomparsa in giovane età.

Promotori e animatori di questa straordinaria iniziativa, la Presidente del Premio prof.ssa Natina Cristiano Ippolito e il coordinatore prof. Leonardo Pangallo i quali, affiancati dai componenti delle giurie delle varie sezioni e supportati dalla Finsm-sezione di Reggio Calabria, da più di 20 anni portano in giro per l’Italia e l’Europa un messaggio di solidarietà e fratellanza fra i popoli attraverso la cultura nelle sue varie forme.

Il Premio, a cui partecipano in un rapporto sinergico scuole, università e istituzioni italiane ed europee, nasce dal desiderio di fondare una agorà in cui i giovani di diverse nazioni possano confrontarsi e dibattere tematiche inerenti alla loro condizione esistenziale, alla situazione politico-sociale del villaggio globale, cioè del mondo che sta costantemente dinanzi ai nostri occhi, per formare nei giovani una coscienza europea e un modo diverso di vedere e di affrontare le vicende umane, oltre ogni egoismo o interesse personale o nazionale.

A tal fine, seguendo un iter graduale, i giovani ogni anno scolastico realizzano un percorso didattico-sociologico riguardante la loro condizione adolescenziale ed il loro rapporto con la famiglia, con la scuola e con la società. Ogni tematica è intesa nel suo più ampio significato, come coagulante, o meglio come “valore da coltivare”, indispensabile per una corretta convivenza civica, per affermare i principi ed i valori della democrazia, della solidarietà e dell’amicizia.

Il premio per la sua incisiva valenza educativa e formativa, ogni anno viene inserito nella programmazione delle singole scuole che lavorano per tutto il periodo in rete con il supporto delle varie agenzie territoriali, adottando una stessa metodologia ed un uguale sistema di valutazione.

Il Premio si suddivide in dieci sezioni: poesia, racconti brevi, fotografia, Ricerca sociologica, realizzazione di un DVD, Il territorio tra riti e tradizioni, Premio “Katya Pangallo-Regalaci un sorriso”, Conferimento del titolo di “Personalità Eccellente”, “Premio Amicizia”, “Proclamazione del Cittadino Europeo”.

Il tema dell’edizione 2025 è “Musica e poesia: carezza dell’anima”. Pertanto, quale migliore iniziativa di apertura se non un concerto di uno di cori più rappresentativi della Città.

L’evento, organizzato grazie alla disponibilità dell’Accademia del Tempo Libero e del Comune di Reggio Calabria, vedrà l’esibizione del coro polifonico “Laudamus”, diretto da Enza e Marina Cuzzola, con alla tastiera Mary ardissone e alla chitarra Leonardo Barbagallo.

