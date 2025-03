Futura d’impatto ma sfortunata, vince la Lazio

S.S. Lazio-Futura 4-2: (Honorio (2))

L’impressione é che si poteva ottenere molto ma molto di più . Per contenuti, grinta, gioco espresso e voglia di vincere. La bagarre della corsa PlayOff é in corso e più carica che mai, tocca continuare a crederci, azione dopo azione. Al Palatorrino, Capponi, Dal Lago. Pezzin, Bertinelli e Battistoni per i locali. La Futura risponde con Parisi, Scopelliti, Falcone, Pizetta ed Honorio e deve rinunciare al Mister Martino ed brasiliano Gio Pedotti.

La Futura parte carichissimsa. Sfiora il gol con Honorio che si ripete dopo poco. Sempre nei primi due minuti iniziali é Dal Lago a sfiorare il gol. Al quarto dopo una lunga azione collettiva, la sblocca per mister Grassi, Dal Lago su assist di Pezzin. Brutto un fallo di Pazetti su Falcone ma il giallo arriva solo per il portiere Parisi che chiedeva giustizia. Poco dopo la botta secca di Pizetta. La gara diventa caldissima: tripla ammonizione contro la Lazio dopo un brutto fallo di Bertinelli. Sulla punizione conseguente Pizetta sfiora il gol dalla distanza. Basilare, poco dopo, un recupero di Pannuti su Dal Lago. Determinata la botta di Pezzin ma Parisi é pronto. Dopo poco su fiondata di Scopelliti, Tarenzi si supera su Honorio. Tiro a rete determinato ed enorme risposta del portiere capitolino.

Tarenzi si supera ancora: triplo intervento prima sul tacco di Pizetta poi sul doppio tentativo di Scopelliti, tutto nella stessa azione. Tantissima Futura: grande assist di Falcone con Honorio lasciato a rete che viene anticipato da Dal Lago. Tarenzi si oppone dopo dopo, anche su Falcone. Il gol é nell’aria: destro di Pizetta, spalla di Honorio e decimo gol in campionato per il brasiliano che trafigge Tarenzi con una parabola incredibile (al diciassettesimo ).

Parte forte anche nel secondo tempo la compagine ospite: subito tentativo a rete di Eriel Pizetta, poco dopo ci pensa Scopelliti. La Lazio, però , sfiora il nuovo vantaggio con Gabriel Pazetti che sfiora il gol sul palo lontano. Pettinelli cerca e trova un’angolazione complicatissima ma la palla passa davanti alla porta senza entrare. A metà tempo un tiro forte ma centrale viene annientato in volo da Paolo Parisi. Molto bene lo stesso Parisi su Pezzin.

La Lazio cresce e ci prova prima di Cimino poi con Pezzin: a 7:51 la Futura chiama Time Out. A cinque minuti dal termine la Futura di salva: traversa piena per Battistoni. Il gol era nell’aria: bordata da fuori di Tiziano Cimino che va esplodere il Palatorrino. La risposta Futura è immediata ma Pazetti, in pieno power play diventa importantissimo su Torino. Poco dopo , sul disimpegno di Pizetta, Battistoni ruba palla e va a realizzare il terzo gol.

Tutto finito ? Non ditelo alla Futura. Honorio su assist di Scopelliti segna il gol del 3 a 2, Pizetta ha voglia di riscatto ma il suo super tiro dalla lunga trova ancora il portiere bianco celeste. Poco dopo, sfiora il gol Falcone, anticipato da Capponi. Tante, troppe le energie spese con tanti atleti sulle gambe sul finale. Il power play finale non dà i frutti sperati: il capitano Jacopo Lupi della Lazio va avanti di due con il più facile dei goal a porta vuota.

comunicato stampa