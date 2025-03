Maltempo. Croce Rossa, allerta alta in Toscana ed Emilia Romagna

Valastro: “donne e uomini della cri in prima linea in questa emergenza”

Roma, 15 marzo – “Dopo la paura ai Campi Flegrei, area che nella serata di ieri è tornata a tremare, con grande spavento della popolazione, in questi giorni abbiamo assistito ad un serio peggioramento delle condizioni meteo, in particolare in Toscana ed Emilia Romagna, due regioni già colpite duramente, nel recente passato, dal maltempo. Abbiamo seguito con grande apprensione l’innalzarsi del livello di piena del Lamone e dell’Arno.

La situazione di allerta è ancora alta. Le donne e gli uomini della Croce Rossa Italiana sono, fin dai primi momenti di questa nuova emergenza, al fianco della popolazione, impegnati sia in attività di monitoraggio e controllo, sia nel supporto a quanti vengono evacuati dalle proprie case.

La popolazione colpita dal maltempo ha bisogno di aiuto e del conforto di tutti. La risposta alla paura di chi vede fiumi di acqua e fango entrare nella propria casa, provocare smottamenti, interrompere strade è nell’abbraccio di una mobilitazione di Volontarie e Volontari, Operatrici e Operatori che, insieme alla Protezione Civile e alle Istituzioni, sono accanto a loro per aiutare, nella più completa disponibilità.

Quell’abbraccio arriva a stringere non solo le mani ma anche il cuore di chi, tra ieri e oggi, vive momenti di grande paura e difficoltà”. Così Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, a seguito dell’emergenza maltempo che ha duramente colpito la Toscana e l’Emilia Romagna.

La situazione resta di massima allerta.

In Toscana, si registrano allagamenti diffusi e numerose criticità, in particolare nelle province di Firenze, Pisa, Prato e Pistoia. Da stamattina sono operative 4 squadre della Croce Rossa Italiana attivate nella notte dal Dipartimento della Protezione Civile, una di scouting e tre con idrovore. In Toscana la CRI è impegnata al momento con 35 volontari a supporto della popolazione.

In Emilia Romagna sono impegnati 65 Volontari ed è particolarmente attenzionata la provincia di Ravenna.

La Croce Rossa Italiana è inoltre presente in numerose aree interessate dal maltempo, assistendo la popolazione, trasportando brandine e sacchi di sabbia, monitorando la piena dei vari corsi d’acqua, supportando l’allestimento di aree di accoglienza, intervenendo con idrovore allo scopo di favorire il drenaggio in alcuni punti. La CRI ha supportato, dalla serata di ieri, la Colonna mobile regionale con 7 operatori OPSA, 3 idrovore, 1 squadra di assistenza alla popolazione, 2 volontari in Unità di crisi regionale, 1 squadra per il trasporto sacchi sabbia e brandine.

Il Comitato nazionale della CRI ha rinnovato la disponibilità di 24 mezzi di varia tipologia (idrovore, motopompe, mezzi d’opera e veicoli 4×4). Sono state inoltre pre allertate due squadre OPSA, pronte ad intervenire in caso di necessità.

comunicato stampa