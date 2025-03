Mattarella e Pahor ricevono il Premio “Santi Ilario e Taziano-Città di Gorizia”

È stato consegnato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al Presidente emerito della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, il Premio “Santi Ilario e Taziano – Città di Gorizia” – giunto alla 25° edizione – nel corso della cerimonia che si è svolta al Teatro comunale Giuseppe Verdi a Gorizia.

Per il 2025 la Commissione valutatrice ha individuato i due Presidenti per il loro concreto e costante sostegno nel percorso di avvicinamento delle comunità di Gorizia e di Nova Gorica, soprattutto nel contesto di GO! 2025.

Il Premio “Ss. Ilario e Taziano – Città di Gorizia”, istituito dall’Amministrazione comunale nel 2001, viene consegnato ogni anno, durante la giornata in cui Gorizia festeggia i Patroni della città ed è destinato a persona, ente, associazione o società che, attraverso la propria opera o attività nel campo civile, economico, culturale, artistico, religioso o sociale abbia dato lustro alla città.

fonte: https://www.quirinale.it/elementi/129906