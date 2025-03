Avellino passa al PalaCalafiore: 65-70 il finale

tabellini in aggiornamento

Viola chiamata al riscatto al PalaCalafiore di Reggio Calabria contro un’altra franchigia prestigiosa che ormai milita in Serie B Interregionale ma che ha ambizione di ritornare presto ai fasti del passato. La Scandone Avellino scende in campo sul parquet per cercare i due punti pesanti. La partita è sicuramente molto intesa con le due squadre sostanzialmente in equilibrio anche se la bilancia pende un po’ di più dalla parte dei campani. La Viola non riesce ad mettere sotto gli avversari ed alo stesso tempo respinge gli attacchi degli stessi che tentano la fuga.

Il primo quarto si chiude 20 a 20 con tanto agonismo e qualche bella giocata. Il secondo parziale è la fotocopia della prima frazione con gli avellinesi che in qualche modo più cinici ma si va all’intervallo lungo sul 31 a 36 quindi non cambia molto, Anche se c’è da annotare che il punteggio potrebbe essere differente se in casa Neroarncio non si fossero sbagliati tanti tiri liberi.

All’inizio del terzo parziale però la Viola arranca e non riesce a trovare il canestro. La Scandone Avellino prende il sopravvento e arriva sino a 10 lunghezze di vantaggio. La Viola passa a zona e rosicchia punti su punti concludendo poi il parziale con una uomo press tutto campo e recuperando completamente il gap.

51 a 51 inizia l’ultimo quarto ed è testa a testa sino alla fine con gli ospiti che mantengono qualche piccolo vantaggio. a 22” canestro più fallo di Stefanini in penetrazione porta l’Avellino sul + 5 (61-66). La Viola ci prova a ribaltare il finale con il fallo sistematico ma gli irpini sono precisi dalla lunetta. La partita si chiude sul 65 a 70. Complimenti alla squadra di coach Sanfilippo che ha dimostrato di essere molto attrezzata in tutti i reparti. Avellino non ha demeritato il successo in un campo difficile come quello di Reggio Calabria. Per coach Cadeo pare che ancora ci siano molte cose da rivedere in attacco. Bene il nuovo innesto Dell’Anna e Ani, il resto tanto cuore ma…. non è bastato.

Fabrizio Pace