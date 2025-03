Domotek: dura a morire, 1 a 0 nella serie

La più dura dell’anno. Dal 2 a 3. Lottando palla dopo palla. Alla prima senza il palleggiatore Esposito, perdendo, tra le urla, il bravo Alessandro Stufano nel momento clou. Gara anche nervosa e polemica, tantissime decisioni al videocheck, tante palle discusse ed una vittoria che vale tantissimo per gli amaranto davanti ai due mila del Palacalafiore.

Primo set Molto bene Lecce che parte carichissima. 4 a 7 con Penna in evidenza. Lecce doppia nel punteggio l’avversario ed arriva il primo time out reggino. Gli amaranto provano a combattere con Laganà.(7-10). Zappoli, lo stesso Laganà tentano la rimonta ma Lecce resta avanti. Ferrini firma il più 4 ospite. Molto bene Penna in esecuzione. 11 a 16 con firma Deserio. Si sente, tantissimo, l’assenza di Lorenzo Esposito: Mister Polimeni chiama un nuovo Time Out. I punti di vantaggio Aurispa diventano 6. I punti di svantaggio Domotek, vengono dimezzati in un amen: importante l’ace di Lazzaretto per il 15 a 18. Ottima la reazione Lecce con Deserio.(15-19). Mazzone prima, Ferrini dopo allungano il vantaggio ospite(17-21). Picardo non molla per il 18 a 21. La Domotek firma il primo muro del set con Lazzaretto(20-22). Lagana segna il meno due 21-23. Tiziano Mazzone firma il set point per Lecce. Lazzaretto non molla ed allunga il set(22-24) ma non riesce a riscattarsi poco dopo. Errore al servizio, il primo set lo vincono gli ospiti 22-25.

Secondo set

Partenza flash, dominante a dir poco per Lecce. L’asse Ferrini – Penna ben imbeccati dal veterano Fabroni diventa irresistibile(1-5). Un black out continuo per Reggio contro una Lecce fluida e determinata (3-9). Prova a scuotersi la Domotek(7-11). Nei momenti di hype Domotek, come una sentenza, Lecce replica da grande squadra, usufruendo anche degli errori dal servizio altrui. Giocate magistrali degli ospiti, però, allontanano l’avversario dei reggini(11-15).Tiziano Mazzone è l’uomo in più per Lecce nel set. L’ottavo errore al servizio amaranto conduce il set sul 15-20. Laganà ci mette il cuore e prova a trascinare i suoi. Tiziano Mazzone sigla il punto del set point. L’errore al servizio della Domotek chiude i conti con il set sul 20 a 25.

Terzo set

I primi due punti del terzo set lo segna Zappoli. Parte meglio Reggio(5-3). La Domotek non digerisce una decisione alquanto dubbia dal videocheck e prova a caricarsi. Una Domotek trasformata prova a lottare con le unghie e con i denti(9-6). Stufano colpisce con il centro del più 4 provocando il time out altrui. Un ace di Laganà esalta Reggio (14-9). Penna fa lo stesso poco dopo, Lecce si mette all’inseguimento. Laganà contro Penna diventa una sfida nella sfida, ma gli amaranto vogliono vincere.(17-11). Picardo su alzata di Pugliatti firma il 18 a 12. Bene a muro Reggio Calabria.

Nel momento più alto, la fortuna non assiste la Domotek che perde per infortunio l’ottimo Stufano. Zappoli, dopo l’interruzione continua a puntellare (23-24). Il set point arriva poco dopo grazie alla maestria del capitano Laganà. La chiude ancora Laganà 25 a 17.

Quarto set

Parte bene Lecce con Deserio. 3 a 0 bruciante per Lecce. Partenza dominante ospite(1-5). Tiziano Mazzone è iper determinato(2-6). Grande rimonta dal meno cinque al meno 2 per i reggini. Il pari arriva da Domenico Laganà (11 pari). Ottimo lavoro di Murabito. Il vantaggio porta ancora la firma di Laganà. Magistrale una veloce di Picardo (15-13). Picardo e Penna conducono le squadre verso un nuovo e sostanziale equilibrio. Un doppio Ferrini scrive parità e vantaggio per Lecce (18-19). Pari di Laganà poco dopo con Laganà su alzata di Pugliatti. Il 20 a 19 ha bisogno del videocheck per palesarsi. Idem poco dopo per il 22 a 20 a firma Lazzaretto. Mazzone avvicina i suoi sul 23-22. Enrico Lazzaretto firma il set point. Laganà completa la rimonta(25-25) dopo un recupero memorabile dello stesso Lazzaretto.

Quinto set.

0 a 3 per Lecce ad inizio Tiè Break. Time Out immediato di Mister Polimeni e punto ben eseguito da Zappoli. Lazzaretto riavvicina i suoi sul 2 a 3. Il 4 pari porta la firma di uno Zappoli superbo. Poco dopo Penna fa lo stesso per il 4 a 6. Si va al mini intervallo sul punteggio di 5 a 8. Lecce sembra averne di più. Il 6 a 10 porta ancora la firma di Gaetano Penna. Reggio recupera ancora una volta: ace di Picardo per il 10 a 11. Dopo lunga pausa segna Penna il 10 a 12. Murabito non molla per il 11 a 12. Mazzone ne ha di pù: 12 a 14 per il match Point: Lazzaretto reagisce 13-14. 15 a 14: la Domotek ha la palla per vincerla: Laganà, ancora, lui chiude i conti con una serata infinita. Termina 16 a 14.

Domotek Volley Reggio Calabria-Aurispa Link per la Vita Lecce 3-2

(22-25,20-25,25-17,24-22, 16-14)

Domotek: De Santis, Giuliani, Stufano 7, Galipò, Zappoli 16, Lopetrone, Lamp, Murabito 4, Georgie, Pugliatti, Laganà 26, Soncini, Lazzaretto 19.

Lecce: Mazzone 20, Fabroni, Ferrini 8, Cappio, D’Alba, Colaci, Penna 31, Coppa 1, Iannaccone, Deserio 4, Maletto 7, Bleve, Cimmino.

comunicato stampa