Kocani. Incendio durante esibizione in discoteca, 50 morti in Macedonia del Nord

Drammatico incidente in una discoteca a Kocani, Skopje, in Macedonia del Nord. Un incendio ha causato la morte di 51 persone ed il ferimento di almeno altre 100. Si tratta per lo più di giovani presenti come tanti altri, circa 1500 persone, nella struttura per assistere ad un esibizione di un famoso gruppo hip-hop macedone, i DNK. Alla vista delle fiamme è scoppiato il panico e la gente si è precipitata verso le uscite

Ancora non sono chiare le cause che hanno innescato l’incendio all’interno della discoteca, alcune fonti racconterebbero che effetti pirotecnici avrebbero incendiato i rivestimenti.

E’ stata aperta un’inchiesta dal ministero competente. Hristijan Mickoski, primo ministro macedone, ha annullato gli impegni pubblici per seguire gli sviluppi della tragedia avvenuta a Kocani”.

“Ho accolto con profonda tristezza la notizia della terribile tragedia di Kočani. Questo è un giorno difficile e molto triste per la Macedonia! La perdita di così tante giovani vite è insostituibile e il dolore delle famiglie, dei propri cari e degli amici è incommensurabile.

Invito tutte le istituzioni competenti – servizi sanitari, polizia, autorità locali – ad adottare misure immediate per aiutare i feriti e sostenere le famiglie colpite. Il governo è pienamente mobilitato e farà tutto il necessario per affrontare le conseguenze e determinare le cause di questa tragedia.

Nel corso della giornata, dopo aver compreso la situazione da parte delle istituzioni competenti, mi rivolgerò al pubblico con maggiori informazioni sui passi compiuti. In questi tempi di profondo dolore, quando i nostri cuori sono spezzati dal dolore di questa terribile tragedia, invito all’unione, all’unione, all’umanità e alla responsabilità. Dio sia con le famiglie delle vittime e dei feriti e con il popolo macedone!” questo il suo commento sulla sua pagina ufficiale di X.

In rete sui vari social network si moltiplicano le richieste di informazioni e le esternazioni di solidarietà per il popolo macedone dopo la diffusione delle immagini del rogo e dei soccorsi.

“Profondamente addolorato per il devastante incendio di Kočani. I miei pensieri sono con le vittime, le loro famiglie e tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Auguro una pronta guarigione a tutti i feriti. In questi momenti di oscurità, che forza, speranza e unità vi guidino in avanti.”

Bart Zag