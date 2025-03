Terremoto di M4.0 alle Isole Egadi

Una forte scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell’INGV nella zona delle Isole Egadi, in provincia di Trapani nella Sicilia Occidentale. L’intensità della magnitudo è stata di 4 e l’epicentro è stato localizzato ad una profondità di circa 5 chilometri a nord-est dell’Isola di Levanzo. Non sono segnalati, fin adesso, danni per il terremoto avvenuto alle 21.45 di ieri notte. La scossa è stata avvertita nelle altre isole dell’arcipelago ed anche a Trapani città che si trova a circa 16 chilometri di distanza dall’epicentro del sisma. (foto mare di fronte a Favignana)

