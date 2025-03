Atleti olimpici e azzurri, nomine ed elezioni 2024/2028

Alessandra Benedetto nominata Delegata per la Calabria e Riccardo Partinico eletto Consigliere nazionale degli “Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia”.

Si è svolta il 15 marzo u.s. nella Sala Giunta del CONI di Roma l’Assemblea elettiva dell’ANAOAI (Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia” con la partecipazione di trenta sezioni: (Asti, Bergamo, Bologna, Brescia, Bergamo, Cortina (6 voti), Cremona (2 voti), Firenze, Genova (4 voti), Gorizia/Monfalcone, Imola, Livorno (2 voti), Mantova, Messina, Novara/Vercelli, Padova, Palermo, Pordenone, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sondrio, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia.

La campionessa olimpica e mondiale Novella Calligaris è stata rieletta presidente nazionale dell’ANAOAI per il quadriennio 2025-2028 ottenendo 27 preferenze sull’olimpionico Stefano Tilli che ne ha ottenute, invece, 14. Dopo l’elezione Novella Calligaris ha presentato la Squadra di Atleti Olimpici e Azzurri che nel quadriennio 2025-2028 collaboreranno per attuare le sue linee guida sul territorio nazionale, soprattutto nelle scuole e nelle società sportive, i valori della “maglia azzurra” ed i principi fondamentali dello sport che, negli ultimi anni si stanno perdendo: l’umiltà, la lealtà ed il rispetto per le regole e le persone.

È una squadra di campioni che hanno scritto pagine importanti nella storia dello Sport: Fiona May (Atletica Leggera), Luigi Busà (Karate), Kristian Ghedina (Sci), Franco del Campo (Nuoto), Gianfranco Demenego (Atletica Leggera), Imma Cerasuolo (Nuoto), Helga Chiostrini (Pallavolo), Ingrid Agostelli (Canoa), Kevin Albonetti (Tennis), Letizia Tinghi (Pattinaggio) e, tra questi, anche Riccardo Partinico (Karate) ex atleta di interesse nazionale, Maestro Benemerito e presidente della “Fortitudo1903” di Reggio Calabria, che, candidato alla carica di consigliere nazionale “Azzurri”, è risultato il primo degli eletti con 22 preferenze. Alessandra Benedetto, la pluricampionessa italiana della “Fortitudo 1903”, “azzurra” che ha partecipato a sette tappe delle qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo è stata nominata Delegata dell’ANAOAI per la Calabria.