Bolzano, arrestato ricercato straniero ladro seriale

Nel corso della nottata di ieri gli Agenti della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, durante il consueto pattugliamento di tutto il contesto urbano bolzanino, in Via Cesare Battisti la loro attenzione veniva attratta da alcuni cittadini che segnalavano la presenza di un individuo in atteggiamenti sospetti.

Dopo aver individuato il soggetto ed aver appurato che si trattava di un volto purtroppo noto alle Forze di Polizia – identificato per tale un cittadino marocchino di 42 anni con vari precedenti a proprio carico, soprattutto per reati in materia di spaccio di stupefacenti e contro il patrimonio – gli Agenti decidevano di sottoporlo ad un controllo più approfondito.

La successiva ricerca presso la Banca Dati del Ministero dell’Interno consentiva, quindi, di appurare che nei confronti di questo individuo era pendente un Ordine di Carcerazione conseguente ad una condanna passata in giudicato, relativa ad un precedente episodio delittuoso avvenuto tempo addietro a Bolzano.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, il soggetto veniva dichiarato in arresto ed associato presso la Casa Circondariale di Bolzano dove sconterà la pena comminatagli a 6 mesi di reclusione.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione di quanto emerso, ha emesso nei confronti del soggetto un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale, che sarà operativo una volta espiata la pena.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Bolzano/articolo/180367d7d74f5a926128804247