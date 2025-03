Catania: operazione “Affari loro”. 11 indagati per reati fallimentari e frodi fiscali

Sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore di 4,6 mln di €

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, con il supporto dei Comandi Provinciali di Palermo, Trapani, Caltanissetta, Messina, Ragusa e Agrigento, hanno eseguito un decreto del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale etneo con cui è stato disposto il sequestro preventivo delle quote sociali di 6 aziende nonché di denaro, beni mobili e immobili per un ammontare complessivo pari a 4,6 milioni di euro. L’operazione è stata denominata “Affari loro”.

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Catania