Ecobonus: dal 18 Marzo 2025 riaprono le prenotazioni per ciclomotori e motocicli

L’incentivo è rivolto a chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica

Dalle ore 10 di Martedì 18 Marzo 2025 è possibile per i concessionari prenotare su questo sito gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli.

Per l’incentivo era stato introdotto dalla legge di bilancio 2021 uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro, pari a 20 milioni per ciascun anno dal 2021 al 2023 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Il contributo, rivolto a coloro che acquistano un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione.

La misura è gestita da Invitalia.

