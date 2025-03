Il Cremlino non vuole veramente la pace, UE scettica sul comportamento di Mosca

L’Unione Europa per nome della rappresentante agli Esteri e la politica di sicurezza, Kallas si ritiene scettica sull’effettiva volontà da parte della Russia a giungere ad una pace nel conflitto con l’Ucraina.

Le perplessità dell’alta funzionaria dell’UE sarebbero relative alle condizioni che il Cremlino ha posto sul tavolo a Gedda, e cioè che il suo Paese ottenga tutti gli obiettivi che si erano preposti all’inizio della guerra.

In ogni caso l’Unione Europa, in base a quanto dichiara Kaja Kallas (ex primo ministro dell’Estonia) è disposta a sostenere militarmente Kiev nel 2025 con aiuti fino a 40mld: “C’è ampio sostegno politico”

Fabrizio Pace