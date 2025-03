La Calabria sale all’ottavo posto in Italia per numero di aste immobiliari

Aste immobiliari: sono 4.332 in Calabria nel 2024, il 5,52% delle aste totali in Italia

Sono 78.477 le unità immobiliari oggetto di asta in Italia nel 2024 (con un controvalore di base d’asta complessivo pari a 10.887.445.116,31 euro e offerte minime per 7.422.657.128,83) con un decremento di circa il 12% rispetto all’anno precedente (quando si sono registrate 88.174 unità in asta).

Lo rende noto il Centro studi RINA Primenel suo “Report Aste 2024”.

Nel 2024 la Calabria si colloca all’ottavo posto nella classifica delle regioni con maggior numero di vendite giudiziarie, il che significa 361 aste al mese(5,52% delle unità immobiliari all’asta in Italia). Nel 2023 la Regione si collocava infatti all’undicesimo posto con 4371 aste (4,9%), così come nel 2022 con 5062 aste (4,48% del totale Italia).

Secondo Maria Teresa Cuiuri Collaboratrice Re Solution Agency Calabria: “Il mercato delle aste immobiliari nella regione è caratterizzato da un numero crescente di procedure esecutive sospese, spesso anche dopo la presentazione di un’offerta. Questa tendenza riguarda principalmente gli immobili residenziali, che rappresentano la maggior parte delle operazioni nel settore.

Nel 2024, si è registrato un aumento della partecipazione alle aste, in particolare da parte di cittadini privati, con un interesse predominante verso il settore residenziale rispetto al commerciale. Le aree che attirano maggiore attenzione sono le grandi città, dove la domanda si mantiene costante, mentre le zone meno urbanizzate mostrano un minore dinamismo. Nel comparto residenziale, la frequenza delle esecuzioni riguarda in egual misura le prime case e altri appartamenti di proprietà, senza una prevalenza netta di una categoria sull’altra. Per quanto riguarda il settore produttivo, le aree più colpite sono Maida e Crotone, dove si registrano numerosi casi di difficoltà economica e fallimenti aziendali.

Un dato interessante è rappresentato dall’interesse degli investitori esteri, che si concentra principalmente su case situate in zone turistiche e vacanziere. Questi immobili, spesso vicini al mare o in località di richiamo, attraggono acquirenti stranieri alla ricerca di proprietà per uso personale o investimento.

Rispetto al mercato libero, una delle principali differenze nelle aste riguarda l’occupazione degli immobili, un fattore che può rappresentare un ostacolo per gli acquirenti. Nonostante ciò, le aste immobiliari continuano a offrire opportunità per chi è disposto a superare le difficoltà legate a questo tipo di compravendita”.

Per quanto concerne la suddivisione per tipologia dei lotti in vendita, il residenziale rappresenta il 51%, in linea con la media nazionale, mentre colpisce la presenza di terreni in asta: 708 lotti pari al 16,34% rispetto al 12,99% nazionale.

SITUAZIONE NAZIONALE

Con riguardo alla distribuzione territoriale dei lotti in vendita, a livello regionale la Lombardia si conferma al primo posto con 10.439 unità staggite, pari al 13,3% del totale, seguita da Sicilia con 9.454 immobili (12,05%) Lazio con 7.625 (9,72%), Campania con 5.655 (7,21%) e Marche con 5.618 (7,16%), mantenendo le posizioni quasi invariate rispetto al 2023, quando al quinto posto figurava però la Toscana, che ora è invece al sesto posto.

Dei 78.477 immobili in asta, oltre il 32,42% ricade nelle regioni del Nord Italia, anche se la loro distribuzione territoriale risulta frammentata. Al centro il 31,15%, al Sud il 20,05% e nelle Isole il 16,37%.

Sono 15 le province che, da sole, controllano circa il 36% dei lotti su base nazionale.

Nel 2024 la provincia di Roma supera nuovamente quella di Milano, che scende invece al 5° posto, superata da Perugia, Cosenza e Catania, anche se lo scostamento è lieve (Roma 4947, Perugia 2034, Cosenza 2031, Catania 2024, Milano 2021)

Il 53,99% delle unità immobiliari all’asta è riconducibile alla categoria “residenziale” ed è costituita da appartamenti, monolocali, mansarde, attici, ville e villette, nella maggior parte dei casi tutti abbinati ad autorimesse e/o cantine. A questi si somma un 11,19% di posti auto e autorimesse in vendita in lotti autonomi.

“Il comparto residenziale in genere costituisce non solo la porzione più consistente del mercato ma anche quella più attiva, avendo a oggetto beni più fruibili e raggiungendo quindi una platea più ampia di potenziali acquirenti. Negli ultimi anni, grazie anche al diffondersi di agenzie di consulenza per la compravendita di abitazioni all’asta, sono numerosi i soggetti che optano per l’acquisto di una casa nell’ambito di procedure giudiziarie, intravedendo maggiori opportunità di risparmio. L’aumento delle partecipazioni ha avuto come conseguenza l’accrescere dei prezzi, che in alcune zone, quali ad esempio Milano, hanno equiparato quelli del mercato libero, favorendo così i creditori” ha dichiarato Massimiliano Morana, amministratore delegato di RINA Prime Credit Asset Management.

La percentuale di negozi, uffici e locali adibiti a uso commerciale in vendita ha un leggero rialzo che si attesta al 11,33% rispetto al 9% del 2023. Resta invariata la percentuale, 3,06%, dei capannoni industriali, commerciali e artigianali, opifici, mentre aumenta ancora lievemente il numero dei magazzini che passano dal 4,26% al 4,58%. A differenza del settore residenziale, la specifica destinazione d’uso di questi immobili comporta un ridotto parterre di potenziali acquirenti. Spesso, specie con riguardo ai cespiti industriali, l’impossibilità di adibire la struttura a impieghi diversi, circoscrive significativamente il numero degli interessati causando un susseguirsi di esperimenti deserti a perdita del valore dei beni e, quindi, a uno svantaggio delle parti coinvolte.

Una fetta importante del mercato, pari al 12,99% in rialzo ulteriore rispetto all’11,34% del 2023, è costituita dai terreni, sia agricoli che edificabili. In questi casi l’interesse all’acquisto può risultare ulteriormente ridotto, specie per gli edificabili che richiedono una certa progettualità.

Resta invariata rispetto al 2023 la percentuale di cantieri, che occupano ancora lo 0,8%del mercato. La categoria include cantieri finiti, semifiniti, abbandonati o parzialmente realizzati. “Una partecipazione attiva da parte di investitori qualificati sarebbe, specie in caso di cantieri in stato di abbandono, auspicabile al fine di evitare uno spreco di risorse, riqualificare zone altrimenti esposte al degrado e mettere in sicurezza edifici suscettibili di occupazione abusiva” specifica Morana.

Cala drasticamente la categoria dell’hospitality, che scende allo 0,03%, mentre la tipologia che si compone di strutture che vanno dal «piccolo» albergo a conduzione famigliare a grandi resort arricchiti da SPA, impianti sportivi e di vario intrattenimento, si assesta allo 0,7%.

