“No.S.S. Non siete Soli”: ad Anoia per la prevenzione delle truffe agli anziani

Prosegue l’attività della Questura di Reggio Calabria con il Progetto “No.S.S. Non siete Soli”, che sta a sottolineare la ferma volontà della Polizia di Stato di voler diventare un punto di riferimento ben identificabile per tutte le persone anziane che, proprio per la loro condizione di naturale vulnerabilità, sono maggiormente esposte all’azione dei truffatori.

Domenica pomeriggio il personale delle Volanti della Questura si è recato ad Anoia, dove è stato organizzato un momento divulgativo dal Circolo Psicoanalitico Caraibico del Mediterraneo e lo Spazio Psicoanalitico e Culturale. a.VERARE..

L’incontro fortemente voluto dalla Dottoressa Eva Gerace, ha visto la nutrita presenza della comunità locale, del Sindaco Alessandro Dimarzo e del Vicesindaco Salvatore Auddino. Sono stati illustrati i vari metodi ingannevoli utilizzati per carpire la buona fede, dalla telefonata dal finto maresciallo che annuncia un falso incidente con il coinvolgimento del parente prossimo, ai messaggi ed email non veri, alla truffa dello specchietto, del pacco, ecc.

Un pomeriggio piacevole, segnato da una bella cordialità in un clima di serena interazione, dove i partecipanti hanno apprezzato le notizie fornite, con gli incontri che sono rivolti ad ogni fascia proprio nell’ottica di creare quella rete di coesione sociale a tutela di tutti.

comunicato stampa