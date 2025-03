Nutripiatto al Ministero dell’Istruzione e del Merito

Il 20 marzo presentazione del progetto Nutripiatto per una corretta alimentazione dei bambini tra i 4 e i 12 anni

‘Nutripiatto: educare al futuro, un pasto alla volta’. È questo il titolo dell’evento che si terrà a Roma giovedì 20 marzo, presso la sala ‘Aldo Moro’ del ministero dell’Istruzione e del Merito, in viale di Trastevere 76/A.

Protagonista dell’incontro sarà Nutripiatto, il kit educativo sviluppato da Nestlé con il supporto scientifico della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) e dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Un progetto pensato per aiutare i più piccoli e le loro famiglie a compiere scelte alimentari più equilibrate, grazie a uno strumento pratico e intuitivo.

Dedicato ai bambini tra i 4 e i 12 anni e ai loro educatori (genitori e insegnanti), Nutripiatto è più di un semplice kit: è un vero e proprio alleato per un’alimentazione equilibrata. Oltre a una serie di guide con ricette bilanciate, suddivise per fasce d’età, comprende anche un piatto intelligente, studiato per mostrare in modo chiaro come combinare i vari gruppi alimentari per un pasto completo e bilanciato.

All’incontro parteciperanno la sottosegretaria al ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, gli esperti scientifici di Sipps e del Campus Bio-Medico di Roma, che hanno contribuito allo sviluppo del progetto, e il Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Nestlé in Italia e Malta, Marco Travaglia.

Durante l’evento verranno presentati i risultati raggiunti da Nutripiatto dal suo lancio nel 2018 ad oggi, a conferma dell’impegno costante di Nestlé nel promuovere l’educazione alimentare e il benessere delle nuove generazioni.

