Rosario Valastro, Presidente CRI: “Libertà e Democrazia spina dorsale del Paese. All’Italia l’abbraccio umanitario del nostro volontariato”

“Affrontare le sfide di oggi e quelle che verranno significa confermare quei valori di libertà e democrazia che hanno reso possibile l’Unità nazionale e che, da sempre, costituiscono la spina dorsale della nostra Costituzione e della nostra bandiera.

Alla storia d’Italia è legata in maniera indissolubile anche la nostra, quella di un’Associazione che ha fatto della tutela dei Diritti umani e del rispetto della vita la base del proprio agire, all’insegna di una Umanità capace di attraversare il tempo fino ad arrivare ai nostri giorni.

Per questo, celebrare la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della Bandiera, ha per noi un significato ancor più importante. Ci ricorda di quanto, giorno dopo giorno, le Volontarie e i Volontari della CRI sono presenti all’interno delle comunità, sui vari territori, rinnovando quotidianamente l’impegno a dare conforto a chi soffre.

Con la stessa responsabilità e la stessa passione di sempre, con la voglia di rimuovere le barriere della disuguaglianza e del divario sociale, per costruire una società coesa, responsabile e resiliente, capace di confermarsi unita nella vita di tutti i giorni, soprattutto nelle difficoltà.

Dalle alluvioni in Toscana ed Emilia Romagna, al supporto alla popolazione a seguito dello sciame sismico ai Campi Flegrei, il nostro Volontariato è in prima linea a supporto di chiunque abbia bisogno di aiuto, avvolgendo in un unico, grande, abbraccio umanitario l’intero Paese, un Paese unito dal desiderio di solidarietà, coesione sociale e Pace”.

Così il Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, a Roma in occasione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della Bandiera che, istituita nel 2012, si celebra oggi in occasione della data della proclamazione dell’Unità d’Italia, avvenuta a Torino il 17 marzo del 1861.

Comunicato Stampa – Croce Rossa Italiana