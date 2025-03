Sciame sismico nel Catanzarese

Anche questa notte la terra ha tremato in Calabria, com’era già accaduto due giorni fa, in provincia di Catanzaro si è registrato un altro sciame sismico. La scossa più importante, quella delle 00:35 ha fatto rilevare un’intensità di magnitudo 2.9. Sono state in tutto sei le scosse registrate di entità anche minore dalla mezzanotte in poi.

L’epicentro dello sciame sismico è stato geolocalizzato nella zona di Miglierina a circa 11 chilometri nel sottosuolo. I dati sono stati forniti dall’INGV.

Bart Zag