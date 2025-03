Torino: Terzo arresto dopo una rapina all’Ufficio Postale

Ieri sera attorno alle 19.00, a Rivarolo Canavese (TO), i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino e del locale comando stazione, coadiuvati da una squadra API (Aliquote Primo Intervento), hanno arrestato, in esecuzione del decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Ivrea (TO), anche il terzo rapinatore che aveva partecipato all’assalto all’Ufficio Postale di Montalenghe (TO), il 5 marzo scorso.

L’uomo, quarantasettenne di origini calabresi, noto alle forze dell’ordine, era sfuggito alla cattura quando, subito dopo la rapina, la banda era stata intercettata da una pattuglia dei Carabinieri: nell’occasione era stato arrestato uno dei complici mentre il secondo era stato rintracciato nelle ore seguenti.

Le indagini e le attività tecniche successive all’arresto dei due hanno permesso ai militari dell’Arma di identificare l’ultimo presunto malfattore ed individuarlo mentre si trovava ospite di un conoscente nel centro storico di Rivarolo (TO).

Per lui sono scattate le manette e la reclusione presso la Casa Circondariale di Ivrea in quanto gravemente indiziato del reato di “rapina in concorso”. I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.

Comunicato Stampa – Fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/rapina-all’ufficio-postale-terzo-arresto-dopo-l’assalto