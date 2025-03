Unità d’Italia. Paolo Capone, Leader UGL: “Riaffermare con orgoglio l’appartenenza alla comunità nazionale”

“La Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera rappresenta un’occasione importante per celebrare con orgoglio i valori sanciti dalla nostra Costituzione, pilastri della democrazia e della nostra identità. Libertà, difesa della Patria e diritto al lavoro sono principi fondamentali che dobbiamo riaffermare ogni giorno per rafforzare la coesione sociale e garantire dignità e sicurezza a tutti i cittadini. È cruciale trasmettere alle giovani generazioni il senso di appartenenza alla comunità nazionale, affinché la memoria storica e i valori repubblicani continuino a essere il motore di un’Italia più unita e più forte”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.

comunicato stampa