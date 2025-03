Club Alpino Italiano: “Un Eremo d’Aspromonte – la storia sconosciuta del Santuario di Mallamace

IL Club Alpino Sezione Aspromonte, da sempre sensibile ai temi ambientali e naturalistici attenzionando anche gli importanti aspetti storico-culturali e antropologici, vi invita presso la propria sede di Via Sbarre Superiori 61/C, martedì 25 marzo: Valeria Varà e Orlando Sorgonà, presenteranno il loro studio attraverso preziose fonti documentarie ed indagini sul campo, ricostruiranno per la prima volta le vicende che nel corso dei secoli hanno tratteggiato la storia del piccolo Eremo, la cui esistenza è stata caratterizzata da episodi finora sconosciuti.

Eremiti che vivono in solitudine alla ricerca di una vita contemplativa che però non esclude le relazioni umane, brigantaggio post unitario, l’enigma che ancora oggi avvolge una pregevole statua marmorea, fede popolare, folklore ed antropologia sono alcuni degli argomenti messi in rilievo nella pubblicazione. Essi ci raccontano della caparbietà della popolazione di Cardeto, fortemente devota alla sua patrona, che, nonostante il susseguirsi di terremoti, alluvioni ed incendi, ha consentito la sopravvivenza di un luogo ancora oggi intriso di misticismo e spiritualità. La Madonna Assunta di Mallemace ricopre un posto speciale nei pensieri e nei cuori dei cardetesi e di tanti altri pellegrini della Vallata del Sant’Agata e dintorni. La fede di questo popolo è stata nutrita nei secoli da un legame forte con il Santuario e la devozione mariana là espressa.

Valeria Varà: architetto, esperta conoscitrice del patrimonio storico-artistico presente nella Vallata del S. Agata, da anni impegnata nella promozione e nella salvaguardia del sito archeologico dell’antica S. Agata del quale è divenuta la principale referente. Attualmente funzionario presso il MIC (Ministero della Cultura). Ha collaborato con diversi enti ed università per numerosi progetti di ricerca, principalmente finalizzati alla conoscenza, tutela e valorizzazione dei centri storici calabresi. Diverse sono le sue partecipazioni a convegni, trasmissioni televisive e radiofoniche e i suoi articoli pubblicati negli anni su giornali e riviste specialistiche. Nel 2018 ha pubblicato per i tipi della Città Del Sole: “L’antica S. Agata di Reggio e la chiesa di San Nicola. Una storia ricostruita”, frutto di inedite ricerche storiche e archivistiche.

Orlando Sorgonà: docente di discipline umanistiche presso gli istituti superiori, ha conseguito anche l’abilitazione alla professione di guida turistica ed archeologica. Impegnato da molti anni in ricerche storiche sulla Vallata del S. Aga¬ta e l’Area dello Stretto, ha pubblicato diversi articoli su riviste specializzate e quotidiani. Le sue conoscenze nel settore lo hanno portato ad insegnare in corsi di formazione e stage, tenuti anche in altre regioni, discipline come storia delle tradizioni europee, geografia turistica e storia del turismo. Relatore in convegni e conferenze ha partecipato a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche e collaborato alla realizzazione di documentari di carattere storico e antropologico ed è inoltre autore di testi teatrali che hanno riscosso diversi premi e riconoscimenti.

comunicato stampa