Gavardo (Bs): Razzie nella notte

I Carabinieri della Compagnia di Salò hanno tratto in arresto, in flagranza, per il reato di tentato furto un trentenne italiano.

Nella notte tra il lunedì e martedì il malvivente avrebbe girato per diverse ore nel Comune di Gavardo per poi raccogliere da terra una pietra di grosse dimensioni ed iniziare a colpire le vetrine di un esercizio commerciale danneggiandole ma senza riuscire ad entrarvi all’interno.

Subito dopo l’uomo si è diretto verso un bar vicino colpendo anche in questo caso, con la pietra, la porta di ingresso. I rumori delle vetrine che si frantumavano hanno da subito attirato l’attenzione dei residenti che hanno contattato il 112.

I Carabinieri della Radiomobile di Salò giunti prontamente sul posto hanno così bloccato il ragazzo mentre stava ancora tentando di introdursi all’interno del bar. Tratto in arresto è stato tradotto presso Tribunale di Brescia per rito direttissimo.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.

