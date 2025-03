Le giornate FAI di Primavera a Nocera: dove la musica incontra la fede 22 e 23 marzo Convegni, visite guidate, concerti, riti, degustazioni

Le giornate FAI di Primavera organizzate per il 22 e 23 marzo a Nocera Terinese dalla delegazione di Catanzaro, si incentrano su due temi: i riti della Settimana Santa, in particolare del Sabato con i Vattienti, e la musica, in quanto nel piccolo borgo ha sede il Conservatorio. In realtà i due temi sono collegati da un unico fil rouge: il rispetto ed il recupero della tradizione. I Vattienti sono uomini che, al seguito della processione del Sabato Santo, adempiono il voto o praticano la devozione, tramandata da padre in figlio, di flagellarsi pubblicamente. Per spiegare le origini, il significato e le varie fasi di questo antico rito sarà allestita una mostra fotografica nel Convento dei frati cappuccini e sabato pomeriggio tre studiosi di grande prestigio, il prof. Franco Ferlaino, il prof. Antonio Macchione e l’antropologo Vito Teti, in un incontro dibattito, affronteranno l’argomento da varie angolazioni.

Sull’onda della tradizione anche la collaborazione con il Conservatorio Tchaikovsky, la cui presenza ha rivitalizzato il borgo per l’affluenza di numerosi studenti. Il Conservatorio, tra i primi in Europa, ha istituito corsi sugli strumenti della tradizione: zampogna, ciaramella, lira calabrese, chitarra battente, fisarmonica, organetto, tamburo a cornice. Questa scelta conferisce dignità a strumenti considerati finora di serie B che invece oggi hanno una pratica diffusa anche a livello internazionale e sono parti integranti della scena musicale moderna. Lungo il percorso gli studenti del conservatorio spiegheranno il funzionamento dei loro strumenti e improvviseranno brevi performance. Sabato sera il gruppo musicale ”Felici e Conflenti” proporrà musiche della tradizione.

Domenica sarà organizzato dal dott. Christian Ferlaino un laboratorio per la costruzione di strumenti musicali con materiale di recupero. E la sera un importante concerto nella Chiesa Matrice con la direzione del maestro Filippo Arlia, considerato dalla critica uno dei più brillanti e versatili musicisti italiani della sua generazione. Anche queste Giornate Fai di Primavera saranno un sicuro successo, come quello ottenuto l’anno scorso a Cropani, così come ricorda il curatore della Comunicazione di quegli eventi straordinari, il giornalista professionista Luigi Stanizzi. Naturalmente anche a Nocera è prevista la visita del borgo ricco di antichi quartieri, palazzi, chiese. Tra le più belle della Calabria la Chiesa Matrice di San Giovanni Battista, con la sua elegante cupola rivestita di grigiole colorate e le inestimabili opere di Francesco Colella ed ancora la chiesetta di San Martino, della S.S. Annunziata e Santa Maria della Pietà e l’antico e suggestivo Convento dei cappuccini.

Gli storici quartieri della Motta e della Valle saranno rivitalizzati da numerose attività quali: laboratori sull’arte di intrecciare, di ricamare; degustazioni di prodotti tipici; mostre fotografiche nella stanza della memoria e tanto altro a cura delle associazioni locali che si sono mobilitate per l’occasione. Per gli iscritti al FAI sabato pomeriggio visita guidata del Convento a cura del dott. Macchione e domenica mattina visita eccezionale a Palazzo Ventura. E per gli amanti della natura domenica è prevista la passeggiata ecologica dei cinque mulini lungo il corso del Fiume Grande. Il Comune metterà a disposizione delle navette dalla Marina a Nocera Superiore. Tutti i ristoratori della zona hanno preparato menù speciali a prezzi ridotti, sia sabato che domenica, e gli albergatori hanno proposto prezzi particolari per l’eventuale pernottamento, per cui sarà possibile trascorrere un originale week-end all’insegna della cultura, della natura, dell’arte e del divertimento. Di seguito il programma dettagliato.

Programma dettagliato: Sabato 22 e Domenica 23 dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,00: Visita del Borgo e del Convento dei padri Cappuccini. Visite guidate del Centro storico con partenza, rispettivamente, alle ore 10,00-11,30 e 15,30-17,00 Iniziative speciali: Presso il Convento dei Padri Cappuccini: Mostra fotografica sui Vattienti – Mostra delle “Corajisime”: “paese che vai … Corajisima che trovi”; a cura di Andrea Bressi, referente per la Calabria della Rete nazionale Bambole Quaresima. Esposizione di pupattole rituali usate come calendario quaresimale. Un’antica tradizione caratterizzata dalle penitenze alimentari, in particolare dall’astinenza dalle carni, dal Mercoledì delle Ceneri al Sabato Santo. Lungo il percorso cittadino musicisti itineranti, allievi del Conservatorio, presenteranno gli strumenti della tradizione. Nel Rione Valle, a cura del Comitato.com, Associazione Lavori di Corsa e Mamme insieme: a tavola con la tradizione; degusta e acquista le tipicità; l’arte di intrecciare: laboratori; la stanza della memoria.

Sabato Ore 16,00 – Visita guidata eccezionale del Convento, per gli iscritti FAI, a cura del prof. Macchione. Ore 17,00 – Nel Convento: Incontro-dibattito sui Vattienti con la partecipazione dei prof. Ferlaino, Macchione e Teti. Ore 19,00 Nel centro storico degustazione di vini e prodotti tipici (nei vari rioni le associazioni locali prepareranno gustosi piatti tradizionali) accompagnati dai musicisti della tradizione “Felici e Conflenti”.

Domenica: Ore 10,00 Passeggiata naturalistica dei Cinque mulini. Partenza da Nocera Marina – Piazza Giovanni Paolo II (4km, durata circa 2h30, dislivello 210, difficoltà bassa, scarpe e abbigliamento adeguati) servizio navetta da Nocera M. all’Agriturismo Calabrialcubo e viceversa.

Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 visita del Palazzo Ventura (sarà presente il proprietario) riservata agli iscritti FAI. Ore 10,30 Al Rione Motta si terrà Il laboratorio di “Costruzione di strumenti da suono della tradizione”. Il laboratorio è rivolto a bambini (dagli otto anni in su) che verranno guidati nella costruzione di un gioco sonoro con materiali naturali e di riciclo. Il laboratorio sarà tenuto da Christian Ferlaino, etnomusicologo e Ricercatore Marie Curie all’Università della Calabria ed è parte del progetto di ricerca LoMus finanziato dal programma Horizon Europe. Si prega di prenotare.Ore 18,30 Concerto di chiusura diretto dal Maestro Filippo Arlia nella Chiesa Matrice.

comunicato stampa