Navigazione laghi: in arrivo investimenti, assunzioni e nuove barche

18 marzo 2025 – Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha partecipato a Milano alla presentazione del Piano industriale 2025-2029 della Gestione Governativa Navigazione Laghi, presso la Direzione Generale dell’Ente.

Nella riunione, che ha visto presenti i vertici aziendali ed il Sottosegretario di Stato Sen. Alessandro Morelli, il Gestore Governativo Pietro Marrapodi ha illustrato al numero uno del dicastero vigilante le linee strategiche sulle quali l’Ente è intenzionato a concentrare tutto il massimo impegno in un orizzonte temporale di medio periodo, con proiezioni al 2035.

Tra le priorità del Piano figurano il rinnovamento della flotta e delle infrastrutture, l’innovazione digitale, il rafforzamento organizzativo e l’efficientamento dei processi, con un’attenzione particolare agli standard di sicurezza delle attività produttive. Questi obiettivi sono finalizzati a migliorare l’efficienza del servizio di trasporto, grazie anche al supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che negli ultimi due anni ha rappresentato una guida sicura per l’Ente.

Il documento industriale è caratterizzato da investimenti mirati che interessano il prossimo quinquennio: 110 milioni destinati al rinnovamento della flotta aziendale e delle infrastrutture, 7,3 milioni destinati all’innovazione digitale. Inoltre, è previsto un imponente piano di potenziamento del personale: dal 2025 al 2029 sono previste oltre 190 nuove assunzioni, che porteranno il personale in servizio dalle 567 unità del 2024 a 759 nel 2029.

Per questo scopo, dal 2024 sono stati chiusi 34 concorsi, con l’assunzione di 126 persone, di cui 31 a tempo indeterminato; sono attualmente in corso ulteriori 24 concorsi, per 57 posti di cui 30 a tempo indeterminato.

Il fine è quello potenziare e di incentivare sempre più l’utilizzo del trasporto pubblico per i cittadini rivieraschi, migliorando dunque la mobilità territoriale e favorendo la via d’acqua quale vettore più rapido ed efficace per scoprire le bellezze paesaggistiche dei tre grandi laghi del Nord Italia. Si lavora dunque per consolidare la destinazione lago a meta di richiamo internazionale con la creazione di un indotto economico, produttivo ed occupazionale per il territorio di sicuro valore.

In tale quadro l’intervento del Gestore Governativo ha annunciato al Ministro l’arrivo sul lago di Como di due nuove imbarcazioni ibride per il 2025 e l’apertura anticipata della stagione estiva.

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/navigazione-laghi-arrivo-investimenti-assunzioni-e-nuove-barche