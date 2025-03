Presentata la prima linea di Merchandising dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Oggi, presso l’Atelier dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, è stata ufficialmente presentata la prima linea di merchandising personalizzato con il logo dell’Ateneo. Un progetto di design e appartenenza. Il Merchandising dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria è più di una semplice collezione di prodotti: è un progetto di design pensato per ispirare, guidare e motivare gli studenti nel loro percorso universitario. Il motto scelto, “LIVE WORK PLAY”, richiama la vita all’interno dell’Ateneo, un luogo in cui si studia, si lavora e ci si diverte insieme, costruendo un’autentica community universitaria.

Il Rettore Giuseppe Zimbalatti ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, dichiarando: “Con l’iniziativa odierna si colma una distanza con la tradizione delle più famose ed importanti università internazionali le quali, offrono da decenni ormai abbigliamento con logo e tanti altri articoli di merchandising.

In alcuni casi, i loghi universitari sono diventati persino icone di moda, indossati non solo da studenti, ma anche da persone che vogliono associarsi al prestigio dell’istituzione. Si tratta pertanto di un progetto nato per rafforzare il senso di appartenenza all’Università Mediterranea ed al territorio in cui essa opera. Attraverso questa linea di prodotti, brandizzati con il logo dell’Ateneo, vogliamo offrire un segno distintivo e coordinato che accompagni la quotidianità di studenti e docenti dell’Università di Reggio Calabria nonchè di cittadini del mondo.

Un simbolo che renda ancora più forte il legame con la nostra comunità accademica.” “L’Università Mediterranea – continua il Rettore – è grata ad una importante azienda del territorio, partner di progetto, la The Chilipepper di Reggio Calabria, oltre che per l’impegno e l’investimento, anche per la capacità di conferire stile, qualità e funzionalità ai prodotti realizzati.

I prodotti della collezione

La prima linea di merchandising include una selezione di prodotti fra i quali:

Abbigliamento: felpe, pantaloni, T-shirt, polo, cappelli (baseball e bucket).

Accessori: tazze, borracce, tote bag.

Materiale per il lavoro e lo studio: quaderni, penne, matite con gommino, tubo matite e un esclusivo quaderno in sughero.

Grande attenzione è stata data alla qualità dei materiali e alle linee di design, selezionate tra le migliori proposte di fascia alta. Anche la scelta dei colori ha privilegiato le tonalità più rappresentative dell’Ateneo, mettendo in risalto il logo ufficiale.

Dove acquistare

A partire da domani, i prodotti della collezione Università Mediterranea di Reggio Calabria sono disponibili presso i punti vendita: