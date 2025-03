Progetto “Slow food orti a scuola”

Anche a Reggio Calabria è in atto il progetto educativo di Slow Food che vede il coinvolgimento e la partecipazione di più organismi: Scuola, associazioni, famiglie e agricoltori territoriali. Presso il plesso di Arangea dell’IC Nosside Pytagoras Moscato a Reggio Calabria, quartiere ai confini sud del centro città, si svolgerà la presentazione dell’Orto Scolastico alle istituzioni, alla cittadinanza e agli organi di stampa. Un progetto che il Dirigente G. Ubaldini ha accolto con grande entusiasmo già durante il precedente anno scolastico, ma che quest’anno è diventato operativo grazie al notevole impegno dei docenti referenti e di un dinamico gruppo di genitori.

Un percorso ludico-didattico rivolto a tutte le classi scolastiche presenti nel plesso. L’obiettivo è quello di rendere noto, non solo alle famiglie ma anche a tutta la cittadinanza, il progetto in corso di svolgimento, una realtà educativa che attraverso la cura dell’orto sviluppa relazioni e sinergie, apprendimento e socializzazione, mutualità e gioco. Una realtà che fa “Comunità”. L’appuntamento non è fissato a caso, coincide infatti con l’equinozio di primavera che simbolicamente è associato al rinnovamento, alla rinascita e al risveglio della natura dopo l’inverno.

comunicato stampa