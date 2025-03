Temù (Bs). Bocconi avvelenati: bonificata l’area

Comando Carabinieri per la Tutela Forestale – Temù (Bs), 18/03/2025 09:52

In campo l’unità cinofila antiveleno con il cane “Senna”. I Carabinieri Forestali del Nucleo di Ponte di Legno congiuntamente all’unità cinofila antiveleno del Nucleo Carabinieri Forestale di Dervio (LC) hanno perlustrato e bonificato un’area di circa 1000 mq in località Villa Dalegno in comune di Temù.

L’attività si è resa necessaria in quanto nella zona è stata accertata la morte di un cane a seguito di avvelenamento. Gli accertamenti condotti dai veterinari dell’A.T.S. della Montagna e dall’Istituto zooprofilattico sulle esche rinvenute hanno appurato che nei bocconi era presente una sostanza tossica anticoagulante utilizzata nei topicidi.

Un triste fenomeno oltre che una pratica illegale e pericolosa, i bocconi avvelenati mettono a rischio la vita di tutti gli animali senza distinzione, dalla fauna selvatica agli animali domestici.

Proseguono gli accertamenti dei Carabinieri Forestali volti a contrastare il fenomeno che è punito penalmente e per cui vige un’ordinanza del Ministero della Salute recentemente prorogata che vieta l’uso e la detenzione di esche o bocconi avvelenati che rappresentano un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche alla base della contaminazione ambientale e dei danni al patrimonio faunistico e delle specie in via d’estinzione.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/bocconi-avvelenati-bonificata-l’area