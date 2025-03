Trump e Putin si parlano al telefono: è tregua in Ucraina

La telefonata di oggi tra Donald Trump e Vladimir Puntin è il primo tentativo vero di arrivare ad un cessate il fuoco e ad una successiva risoluzione di pace del conflitto che si sta combattendo in Ucraina.

Guerra che vede coinvolta la Russia ed i suoi alleati e contro l’Ucraina sostenuta dai Paesi NATO. Trump sembra avere convinto l’omologo russo a fermare gli attacchi contro gli impianti nucleari e le altre infrastrutture energetiche di Kiev.

Putin ha chiesto in contropartita lo stop alle forniture militari agli ucraini. Tutto sembra andare verso una distensione dei rapporti tra le due superpotenze che si riavvicinano per migliorare anche gli scambi commerciali. Trump ha ottenuto quindi un’importante tregua nei combattimenti in Ucraina di trenta giorni e si spera che da questa si buttino le basi per un trattato duraturo. Nessuno in questi anni di combattimenti ci era mai riuscito.

Fabrizio Pace