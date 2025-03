Zambrone (VV). Tratto in salvo un cavallo caduto in una scarpata

Nella giornata del 17 Marzo una squadra del distaccamento di Ricadi è stata impegnata per il recupero di un cavallo precipitato in una scarpata nel comune di Zambrone. A causa della natura impervia dell’area si è reso necessario l’intervento dell’elicottero Drago 146 del reparto volo di Catania. Il cavallo, dopo essere stato sedato da un veterinario è stato elitrasportato in zona accessibile.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/comando-vvf-vibo-valentia/notizie/tratto-salvo-un-cavallo-caduto-una-scarpata