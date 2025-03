Al CNEL gli stati Generali sul Diabete

Brunetta: puntare su stili di vita sostenibili per salvare il welfare

Oggi, presso la plenaria Marco Biagi del CNEL, si sono svolti gli “Stati Generali sul diabete: Una visione condivisa per costruire una strategia nazionale su una patologia di grande impatto sociale, clinico, economico e politico-sanitario: 2025-2030”. L’evento è stato promosso da FESDI – Federazione società diabetologiche italiane – in collaborazione con l’Intergruppo parlamentare “obesità, diabete, NCDS (malattie non trasmissibili)”. Gli Stati Generali rappresentano uno spazio aperto di dialogo, accessibile a tutti i portatori di interessi collettivi sociali, economici, politici e sanitari sul diabete. Riuniscono tutte le parti sociali, le società scientifiche, le associazioni di categoria e gli esperti, per trovare una strategia comune al fine di collocare questa patologia al vertice dell’agenda politica del nostro Paese.

In apertura dei lavori è intervenuto il presidente del CNEL Renato Brunetta. “Il diabete è una patologia grave e diffusa, difficile da gestire, – ha sottolineato Brunetta – con una molteplicità di ricadute sulla persona che ne è affetta, sia dal punto di vista fisico sia psicologico sia in termini di relazionalità sociale.

Una patologia che rappresenta una vera sfida per il sistema sanitario e che, più di altre, mette in gioco capacità di prevenzione e stili di vita, due aspetti strettamente legati tra di loro. Sugli stili di vita il CNEL sta lavorando a un disegno di legge delega basato su un approccio globale, che ricomprenda la sfera della sanità e al tempo stesso la formazione, il lavoro, lo sport, la corretta alimentazione.

Con l’obiettivo di far convergere l’impegno di tutti: ministeri, istituzioni, mondo della ricerca, scuola, corpi intermedi. Quella degli stili di vita è una partita che si può vincere solo insieme, per il benessere delle persone e al tempo stesso per la sostenibilità dei sistemi di welfare. Dobbiamo puntare su stili di vita sostenibili lungo tutto l’arco dell’esistenza anche perché solo così possiamo salvare il nostro welfare. Stili di vita fondati non sugli obblighi, non sull’imposizione autoritaria e paternalistica ma su stimoli, partecipazione, cultura”.

fonte: https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/1174/ArticleID/4999/AL-CNEL-GLI-STATI-GENERALI-SUL-DIABETE