Benvenuti a casa! La Crew-9 della SpaceX della NASA torna sulla Terra dopo la missione scientifica

Martedì, la SpaceX Crew-9 della NASA ha completato la nona missione di rotazione dell’equipaggio commerciale dell’agenzia verso la Stazione Spaziale Internazionale, ammarando in sicurezza a bordo della navicella spaziale SpaceX Dragon al largo della costa di Tallahassee, in Florida, nel Golfo d’America.

Gli astronauti della NASA Nick Hague , Suni Williams e Butch Wilmore , e il cosmonauta della Roscosmos Aleksandr Gorbunov, sono tornati sulla Terra alle 17:57 EDT. I team a bordo delle navi di recupero SpaceX hanno recuperato la navicella spaziale e il suo equipaggio. Dopo il ritorno a riva, l’equipaggio volerà al Johnson Space Center della NASA a Houston e si riunirà alle proprie famiglie.

“Siamo entusiasti di riavere Suni, Butch, Nick e Aleksandr a casa dopo la loro missione durata mesi, in cui hanno condotto dimostrazioni scientifiche, tecnologiche e di manutenzione essenziali a bordo della Stazione Spaziale Internazionale”, ha affermato Janet Petro, amministratore facente funzione della NASA. “Secondo le direttive del Presidente Trump, la NASA e SpaceX hanno lavorato diligentemente per anticipare il programma di un mese. Questo equipaggio internazionale e i nostri team a terra hanno accolto la sfida dell’Amministrazione Trump di un piano di missione aggiornato e in un certo senso unico, per riportare a casa il nostro equipaggio. Attraverso preparazione, ingegno e dedizione, realizziamo grandi cose insieme a beneficio dell’umanità, spingendo i confini di ciò che è possibile dall’orbita terrestre bassa alla Luna e a Marte”.

Hague e Gorbunov sono decollati alle 13:17 del 28 settembre 2024 su un razzo SpaceX Falcon 9 dallo Space Launch Complex 40 della Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Il giorno dopo, si sono agganciati alla porta rivolta in avanti del modulo Harmony della stazione. Williams e Wilmore sono partiti a bordo della navicella spaziale Starliner della Boeing e del razzo Atlas V della United Launch Alliance il 5 giugno 2024 dallo Space Launch Complex 41 come parte del Boeing Crew Flight Test dell’agenzia. Il duo è arrivato alla stazione spaziale il 6 giugno. Ad agosto, la NASA ha annunciato il ritorno senza equipaggio di Starliner sulla Terra e ha integrato Wilmore e Williams come parte della Expedition 71/72 della stazione spaziale per un ritorno sul Crew-9. L’equipaggio di quattro persone si è sganciato all’1:05 di martedì per iniziare il viaggio di ritorno.

Williams e Wilmore hanno percorso 121.347.491 miglia durante la loro missione, hanno trascorso 286 giorni nello spazio e hanno completato 4.576 orbite attorno alla Terra. Hague e Gorbunov hanno percorso 72.553.920 miglia durante la loro missione, hanno trascorso 171 giorni nello spazio e hanno completato 2.736 orbite attorno alla Terra. La missione Crew-9 è stata il primo volo spaziale per Gorbunov. Hague ha registrato 374 giorni nello spazio nelle sue due missioni, Williams ha registrato 608 giorni nello spazio nei suoi tre voli e Wilmore ha registrato 464 giorni nello spazio nei suoi tre voli.

Durante la sua missione, Crew-9 ha contribuito a una serie di attività scientifiche e di manutenzione e dimostrazioni tecnologiche. Williams ha condotto due passeggiate spaziali, insieme a Wilmore per una e Hague per un’altra, rimuovendo un gruppo di antenne a radiofrequenza dalla struttura della stazione, raccogliendo campioni dalla superficie esterna della stazione per l’analisi, installando toppe per coprire le aree danneggiate dei filtri luminosi su un telescopio a raggi X e altro ancora.

Williams detiene ora il record per il tempo totale di passeggiata spaziale di un’astronauta donna, con 62 ore e 6 minuti fuori dalla stazione, ed è quarto nella lista della durata totale delle passeggiate spaziali di tutti i tempi.

I membri dell’equipaggio americano hanno condotto più di 150 esperimenti scientifici e dimostrazioni tecnologiche unici, con oltre 900 ore di ricerca.

Questa ricerca ha incluso indagini sulla crescita e la qualità delle piante, nonché sul potenziale della tecnologia delle cellule staminali per affrontare malattie del sangue, disturbi autoimmuni e tumori.

Hanno anche testato sistemi di illuminazione per aiutare gli astronauti a mantenere i ritmi circadiani, caricato il primo satellite in legno per la distribuzione e prelevato campioni dall’esterno della stazione spaziale per studiare se i microrganismi possono sopravvivere nello spazio.

La missione Crew-9 è stato il quarto volo della navicella spaziale Dragon denominata Freedom. In precedenza ha supportato anche la SpaceX Crew-4, Axiom Mission 2 e Axiom Mission 3 della NASA. La navicella spaziale tornerà in Florida per l’ispezione e l’elaborazione presso la struttura di ristrutturazione di SpaceX presso la Cape Canaveral Space Force Station, dove i team ispezioneranno la Dragon, analizzeranno i dati sulle sue prestazioni e inizieranno l’elaborazione per il suo prossimo volo.

Il volo Crew-9 fa parte del programma Commercial Crew della NASA e il suo ritorno sulla Terra segue il lancio del Crew-10 della SpaceX della NASA, che si è agganciato alla stazione il 16 marzo, dando inizio a un’altra spedizione scientifica di lunga durata.

L’obiettivo del Commercial Crew Program della NASA è un trasporto sicuro, affidabile e conveniente da e per la stazione spaziale e l’orbita terrestre bassa. Il programma fornisce ulteriore tempo di ricerca e ha aumentato le opportunità di scoperta a bordo del banco di prova in microgravità dell’umanità per l’esplorazione, incluso l’aiuto alla NASA per prepararsi all’esplorazione umana della Luna e di Marte.

