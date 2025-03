Farmacia Pellicanò Reggio BIC, il capitano Baz rinnova ancora: “Voglio vincere tutto con Reggio Calabria!”

Grande notizia per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic e per tutti i tifosi: il capitano Sripirom, per tutti “Baz”, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto per la prossima stagione, che sarà la sua quinta in maglia reggina.

Non ci sono stati dubbi nella sua decisione, come ha affermato lo stesso atleta: “Voglio vincere tutto con Reggio Calabria!” Un attaccamento ai colori che si è consolidato negli anni, facendo di lui un vero punto di riferimento per la squadra e per l’intero movimento sportivo reggino.

Un legame speciale con la città e il club

Baz non nasconde il profondo legame che lo unisce alla squadra e alla città: “Penso che cinque anni per me siano un tempo molto, molto lungo. Amo la squadra, questa è come la mia famiglia, è la mia famiglia. Reggio Calabria è casa mia.” Parole che sottolineano il forte senso di appartenenza dell’atleta tailandese, ormai reggino d’adozione.

La prossima stagione si preannuncia ancora più entusiasmante. Dopo un’annata straordinaria che ha visto la Reggio Bic conquistare l’Eurocup e raggiungere le finali di Coppa Italia, l’obiettivo è quello di migliorarsi ulteriormente: “Credo che la prossima stagione sarà sicuramente meglio. Oggi siamo una grande squadra, abbiamo raggiunto traguardi inarrivabili, e per la prossima stagione saremo ancora più forti.”

Un tassello fondamentale per il futuro

La riconferma di Sripirom rappresenta un grande risultato per il club, che si assicura un atleta di spessore non solo sul piano tecnico, ma anche umano. Il suo ruolo di capitano e leader carismatico sarà determinante per affrontare con ambizione il prossimo campionato.

Dopo il rinnovo del “bomber” Juninho Clemente, la firma di Sripirom consolida le fondamenta della squadra per la prossima stagione, che si prospetta ricca di emozioni, sorprese e, soprattutto, con una grande voglia di migliorarsi ancora.

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic punta in alto, e con Baz ancora al comando, i tifosi possono sognare nuovi straordinari successi.

Comunicato Stampa