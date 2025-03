“Auguri a tutti i papà! Un pensiero speciale ai ‘papà con le stellette’, che oggi non possono festeggiare con i propri figli perché impegnati in missione o nelle operazioni della Difesa. Il vostro servizio, che vi porta spesso a vivere momenti speciali lontano dagli affetti, è una prova di dedizione e amore per l’Italia. Il vostro sacrificio e il vostro coraggio sono un esempio per i vostri figli e per tutta la Nazione. Grazie per ciò che fate ogni giorno”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto nel giorno della Festa del papà.

comunicato stampa