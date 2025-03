Genova. Rubano più di 1000 € di merce all’Ikea; 2 arrestati e 2 denunciati

Gli agenti delle volanti dell’U.P.G. e S.P., ieri mattina, hanno arrestato due cittadini romeni, un uomo di 41 anni ed una donna di 43 entrambi pregiudicati, per il reato di furto aggravato in concorso tra loro; per lo stesso reato sono state denunciate anche due donne del posto, di 42 e 35 anni.

I quattro sono stati notati mentre si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali dell’esercizio commerciale. Immediatamente riconosciuti da un addetto alla vigilanza come i presunti autori di un furto perpetrato il giorno prima, sono stati monitorati durante tutta la permanenza nel negozio.

Dalle telecamere è stato possibile vederli mentre prelevavano numerosi oggetti per un valore commerciale complessivo di oltre 1000 euro, tutti adagiati all’interno di un grande carrello affidato al 41enne che, dopo aver superato la barriera delle casse senza pagare alcunché, si è diretto verso l’uscita dove ad attenderlo c’era però la Polizia ed il personale addetto alla vigilanza. L’uomo, alla vista delle divise, è tornato indietro abbandonando il carrello nei pressi dell’area ristoro ed è uscito dalle porte dell’ingresso principale, raggiungendo il parcheggio di via Tea Benedetti dove è stato prontamente fermato da una pattuglia motomontata (Nibbio).

L’uomo ha opposto una violenta ostilità nei confronti degli operatori, motivo per cui è stato arrestato anche per resistenza a P.U. Anche le 3 donne nel frattempo hanno cercato di darsi alla fuga e anche loro sono state subito fermate. Al vaglio degli operatori le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, anche per la contestazione del furto commesso il giorno prima. I due arrestati saranno giudicati con rito direttissimo questa mattina. Resta salva la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva.

