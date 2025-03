Lampedusa: 10 superstiti al naufragio sono in Hotspot

I dieci superstiti al naufragio di ieri sera sono ospitati all’interno dell’Hotspot di Lampedusa.

Il loro viaggio, iniziato a Sfax, in Tunisia, si è purtroppo interrotto in mare. Volontari e Operatori della Croce Rossa Italiana li hanno accolti e sono in buono stato di salute.

Nel pomeriggio di oggi, il team di psicologi della CRI inizierà i colloqui e le eventuali attività di supporto. Non si hanno al momento conferme in merito al numero delle persone presenti a bordo dell’imbarcazione.

Oltre ai sopravvissuti a questo triste evento, sono giunte sull’isola sei salme.

Nel centro gestito dalla Croce Rossa Italiana dal 1° giugno 2023 sono presenti 255 ospiti. È previsto nella tarda mattinata un trasferimento di circa 180 persone.

Comunicato Stampa – Croce Rossa Italiana