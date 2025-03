Pesaro: arrestato per stalking mentre spiava la ex dalla finestra

Personale della Polizia di Stato ha arrestato un giovane colto nella flagranza del reato di atti persecutori. L’arresto è scaturito dall’indagine esperita dal personale della Squadra Mobile a seguito della denuncia presentata da una giovane donna nei confronti del suo ex compagno pesarese.

L’attività investigativa ha permesso di individuare l’ex compagno della donna mentre si appostava nei pressi della sua abitazione. L’uomo non accettando l’interruzione della relazione sentimentale, aveva iniziato a chiamare insistentemente la donna, la quale si vedeva costretta a “bloccarlo” su tutti i social. Non appagato ha continuato ripetutamente a seguirla in ogni luogo dando costantemente prova della sua presenza con i diversi bigliettini, che puntualmente lasciava sul parabrezza della sua auto o dell’auto dei suoi familiari, con i quali chiedeva di incontrarla anche attraverso velate minacce.

La donna è stata costretta a lasciare la propria casa per trasferirsi dai propri genitori anche se, nel timore che il suo ex avesse duplicato la chiave, aveva sostituito la serratura della porta. Il pomeriggio del 15 marzo mentre la donna era momentaneamente rientrata nella propria abitazione, l’uomo nell’ennesimo tentativo di incontrarla si appostava nei pressi della sua casa per spiarla attraverso una finestra, e a quel punto veniva tratto in arresto.

comunicato – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/PesaroUrbino/articolo/334767dac3ad2762b890485874