Presentazione mostra fotografica 10 anni di Women for Women

L’Associazione Consorzio Umanitas, guidata da Donatella Gimigliano, festeggia il decennale di “Women for Women against Violence – Camomilla Award” con una mostra fotografica affidata agli scatti di Tiziana Luxardo. Un’iniziativa concepita come un viaggio per immagini che racconta storie di dolore e di rinascita testimoniando la resilienza di donne sopravvissute alla violenza e al tumore al seno. La presentazione dell’iniziativa avrà luogo a Roma, nella Sala Angiolillo di Palazzo Wedekind, sede dell’INPS, venerdì 28 marzo, alle ore 11:00.

All’incontro, moderato da Paola Ferazzoli, inviata del programma RAI Porta a Porta e Presidente Giornaliste Italiane, interverranno: On. Eugenia Roccella, Ministro per le Pari Opportunità; On. Svetlana Celli, Presidente Assemblea Capitolina; On. Antonello Aurigemma, Presidente Consiglio Regionale del Lazio; Avv. Gabriele Fava, Presidente INPS; Prof. Francesco Schittulli, Presidente LILT – Lega Italiana Lotta contro i Tumori; Dott.ssa Cristina Deidda, Direttore Centrale Formazione e Accademia INPS; Tiziana Luxardo, Fotografa; Donatella Gimigliano, Presidente Associazione Consorzio Umanitas, ideatrice e promotrice del progetto.

comunicato stampa